Псковский губернатор: Второй результат по исполнению нацпроектов в стране позволил региону претендовать на более серьезную поддержку

Второй результат по исполнению нацпроектов в стране позволил Псковской области претендовать на более серьезную поддержку федерального центра. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе оглашения отчета об итогах работы правительства на 55-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Глава региона отчитался, что доходы консолидированного бюджета составили 68,4 миллиарда рублей.
Он обратил внимание, что объем финансирования нацпроектов в 2024 году составлял 12,6 миллиарда рублей. В 2025 – 11. В текущем году подтвержденные лимиты составляют уже более 20 миллиардов рублей.
При этом губернатор отметил, что в прошлый раз скачок между первым и вторым годом был не настолько заметным. Между 19-м и 20-м разница была в 30%, сейчас - 80%.
Еще один важный показатель прошлого года – рост собственных доходов области.
Губернатор также отметил важный момент: «Понятно, что снижение объемов федеральной поддержки по ряду направлений – это болезненная тема. Но с учетом роста собственных доходов мы пришли к ситуации, когда почти 68% доходов консолидированного бюджета составляют собственные источники. Это самый высокий показатель, как минимум, с 2013 года. Ближе к состоянию "жить за свой счет" мы еще не были».
