Псковский губернатор: Второй результат по исполнению нацпроектов в стране позволил региону претендовать на более серьезную поддержку

Второй результат по исполнению нацпроектов в стране позволил Псковской области претендовать на более серьезную поддержку федерального центра. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе оглашения отчета об итогах работы правительства на 55-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава региона отчитался, что доходы консолидированного бюджета составили 68,4 миллиарда рублей.

«Не раз обращал внимание на то, что показатель несколько ниже рекордного 2024 года. Преимущественно потому, что снизился объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Но это снижение объяснимо. Оно связано с цикличностью финансирования нацпроектов. Это был первый год нового цикла. А на старте объем средств всегда меньше, чем в последующие годы», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он обратил внимание, что объем финансирования нацпроектов в 2024 году составлял 12,6 миллиарда рублей. В 2025 – 11. В текущем году подтвержденные лимиты составляют уже более 20 миллиардов рублей.

При этом губернатор отметил, что в прошлый раз скачок между первым и вторым годом был не настолько заметным. Между 19-м и 20-м разница была в 30%, сейчас - 80%.

«Такой значительный скачок объясняется не только цикличностью, но и высоким результатом исполнения предыдущего цикла нацпроектов. Мы закончили прошлый год с показателем 99,98%. Это второй результат в стране, и он позволил нам претендовать на более серьезную поддержку», - пояснил глава региона.

Еще один важный показатель прошлого года – рост собственных доходов области.

«Уже не раз подчеркивал, что с недавних пор это наш основной драйвер роста. И, несмотря на относительно высокую базу предыдущих лет, мы прибавили еще 2,7 миллиона рублей. Независимо от складывающихся объективных обстоятельств, рост собственных доходов сохраняется», – заметил Михаил Ведерников.

Губернатор также отметил важный момент: «Понятно, что снижение объемов федеральной поддержки по ряду направлений – это болезненная тема. Но с учетом роста собственных доходов мы пришли к ситуации, когда почти 68% доходов консолидированного бюджета составляют собственные источники. Это самый высокий показатель, как минимум, с 2013 года. Ближе к состоянию "жить за свой счет" мы еще не были».