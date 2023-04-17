Экономика

Добыча полезных ископаемых в Псковской области сократилась на 15%

Добыча полезных ископаемых в Псковской области в январе-марте 2023 года сократилась на 15,3% по сравнению с январем-мартом 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Энергетический сектор, тепло- и газоснабжение снизили объемы выпуска на 1%. Отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений показали снижение на 31,5%.

В целом объемы промышленного производства в Псковской области в январе-марте 2023 года возросли на 5,6% по сравнению с январем-мартом 2022 года. Положительную динамику показали обрабатывающие производства - они увеличили объемы выпуска продукции по сравнению с январем-мартом 2022 года на 10,8%.

Максимальный рост объемов производства продемонстрировали: