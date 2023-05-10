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Экономика

Создание полок с отечественными товарами - бред или осознанная необходимость?

10.05.2023 16:57|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему поправок в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», предусматривающих введение обязанности по созданию полок с отечественными непродовольственными товарами в торговых сетях. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

В арсенале многочисленных инициатив депутатов Госдумы появился законопроект «о российской полке». В переводе на русский - народные избранники предлагают обязать торговые сети создавать полки с российскими непродовольственными товарами (бытовой химией, одеждой, косметикой и так далее), чтобы закрепить в магазинах обязательный минимум отечественной продукции. А определять перечень тех самых товаров, которые должны быть представлены на «российской полке», будет некий уполномоченный орган. Совместная инициатива думских единороссов и Минпромторга направлена на согласование в правительство.

Законопроект получил разные оценки экспертов и представителей рынка. Одни полагают, что такие меры будут способствовать развитию отечественной промышленности, ориентированной на потребительский рынок, как это было в продовольственном секторе еще после экономических санкций 2014 года. Россия тогда взяла курс на импортозамещение, как следствие — теперь у нас почти 90% продуктов на магазинных полках отечественного производства.

Либеральные экономисты-рыночники считают затею с российскими полками крайне опасной, и что вмешательство государства в частное предпринимательство, попытки госрегулирования рынка ни к чему хорошему не приведут. Наоборот: вся эта насильственная обязаловка только спровоцирует появление дефицита, спекулятивных цен и черного рынка. А это, как мы помним, уже было в истории нашей страны. Нужен нам такой возврат в СССР?

Бред это или осознанная необходимость? Не является ли законопроект «о российской полке» с отечественными продовольственными товарами ограничением для бизнеса? Каковы будут последствия этой инициативы? Подробнее об этом — в программе «Дневной дозор».

Псковский промышленник, генеральный директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий напоминает, что на счету депутатов Госдумы много неудачных инициатив на тему экономики: по обороту спиртного, по поводу того, чтобы до 20% увеличить площадь с информацией о сроках годности и датах изготовления на упаковках продуктов… И вот еще одна сумасшедшая идея - отдельные полки для российских товаров. Это только помешает товаропроизводителям реализовывать свои товары, уверен Игорь Савицкий, а вот закон о предоставлении полок местным региональным производителям, по его мнению, уже давно пора принимать.

«В магазинах товары расставляются не по стране происхождения, а по назначению. Среди кучи моющих средств, к примеру, вы выбираете то, что вам нужно. А когда мы разобьем товары по странам, будет киш-миш, вы будете не понимать, что хотите купить и зачем сюда пришли. Это даже помешает нашим товаропроизводителям реализовывать свои продукты в магазинах. Другое дело, что должен быть закон, который бы предусматривал предоставление в супермаркетах и гипермаркетах местным производителям не то что полок, а места. Какой-то процент местной продукции должен быть, на этом надо настаивать. А как расставлять - вопрос вообще ни о чем, наши депутаты, как всегда, попали пальцем в небо и выпускают очередной глупый закон, который касается российской экономики».

Прежде чем выходить с такой инициативой на поле Госдумы, надо было сначала к бизнесу сходить и спросить, надо это ему или нет, отмечает председатель регионального отделения общественной организации «Опора России» Валерий Лесников. В нашей стране, напоминает он, есть четыре крупных деловых объединения — не считая «Опоры», это еще «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата и Российский союз промышленников и предпринимателей, и уж там бы нашли, что ответить на такого рода предложения. У самого же Валерия Лесникова складывается ощущение, что разработчики законопроекта о «российской полке» не разбираются в законах бизнеса.

«Многие депутаты, в том числе единороссы, вообще никогда в жизни не понимали, что такое предпринимательская и вообще хозяйственная деятельность, к сожалению. Но они являются депутатами, и им нужно какую-то свою деятельность демонстрировать, в том числе и перед избирателями. Хотя "избиратель" у некоторых - некое эйфорическое название. Наверное, они и являются инициаторами таких программ. При принципе свободной торговли как можно обязать сети? Это вообще неправильный подход. Если сетям выгодно, они сами это будут делать. Мы все равно этот вопрос двигаем. Можно закрыть границы, не пропускать транспорт с продукцией, поднять пошлину, чтобы оно было в дорогом ценовом ассортименте, но заставлять что-то делать предпринимателя - неправильный подход. Потребитель должен выбирать. Вопрос ценовой политики, а это может регулировать государство, имеет место быть. Вопрос ассортимента сам продавец должен уметь решить: что ему выгодно, то он и будет продавать».

С ним согласен и экс-директор сети магазинов «Метро» Олег Спириков. По его ощущениям, люди, которые придумали законопроект, видимо, не знают, что рынок сам себя регулирует, а государство в дела бизнеса вмешиваться не должно.

«Любого владельца торговой сети принуждают не государственные органы, а покупатели иметь отечественный товар. Поэтому я считаю, что это излишняя мера, она неоправдана. В итоге все регулирует покупатель, если он не найдет у тебя то, что хочет купить, он пойдёт к другому. Соответственно, все ищут максимальную возможность удовлетворить потребность покупателя. Я считаю, тут государство не должно вмешиваться».

Директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин радуется, что если даже новый законопроект будет принят, его торговой сети он не коснется — новые нормы не будут распространяться на торговые сети с выручкой за последний календарный год до 2 млрд рублей. В целом же директор гипермаркета, как и другие наши собеседники, убежден, что государство не должно вмешиваться в торговлю (а в идеале и в экономику в целом). Это вмешательство может привести к серьезным последствиям для конечного потребителя. Еще один момент — если мы создаем преференции для отечественного производителя, значит, мы закрываем вход для импортных товаров.

«Искусственное вмешательство государства в торговлю не всегда хорошо. Как правило, вообще не хорошо. Если ты создаешь преференции российским производителям, и они не будут ощущать конкуренции со стороны импортных производителей, то 100% товары будут терять в качестве. Также когда ты заставляешь ритейлера ориентироваться на конкретный отечественный продукт, то получается, что мы теряем зарубежных партнеров – Белоруссию, Китай, Индию, – которые мы условно называем дружескими странами. Это очень серьезно может повлиять на внешние торговые связи».

А вот директор завода ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman), заместитель председателя Псковского областного Собрания Юрий Сорокин не так категорично настроен по поводу госрегулирования. На его памяти вопрос о том, как попасть на полки сетевого магазина, обсуждается уже лет 10, и пора бы этот вопрос уже сдвигать с места на законодательном уровне. У завода Юрия Сорокина опыт взаимодействия с торговыми сетями складывается положительно - сегодня они охотно пускают к себе продукцию Nordman. Но это частный случай - не всем так везет. Поэтому, как говорится, государственное регулирование в помощь. Именно регулирование, а не вмешательство (это разные вещи), отмечает Юрий Сорокин.

«Хочу сказать, что до событий, произошедших в прошлом году, наш товар, который пользуется популярностью среди населения, в некоторые сети не очень попадал. Не пускали, потому что очень много импорта. Сейчас они нас буквально приглашают, оказались совершенно милыми людьми, разговаривают на человеческом языке, а не как раньше. Наш товар сейчас на полках. Что у других происходит – не знаю. Считаю, что государство должно вмешиваться в такие процессы, когда идут перегибы и ограничения, не обусловленные экономической ситуацией. Роль государства есть в том, чтобы регулировать, не вмешиваться, а устанавливать правила. Государственное регулирование в пределах разумного возможно и нужно, главное, чтобы не было перегибов и вмешательства в бизнес-процесс».

Генеральный директор группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев, как ни странно, сравнил продвижение отечественной продукции … с сексом. Сексом надо заниматься постоянно, а не только по какому-то случаю. Так и здесь, отмечает бизнесмен — поддерживать отечественного производителя надо на постоянной основе, а не только в период каких-то политических событий. А еще лучше - делать это не директивно, а на уровне национальной идеи. А если б в этот процесс еще и депутаты не вмешивались, было бы совсем хорошо, рассуждает бизнесмен.

«Как продвижение отечественных товаров в российских магазинах, это очень правильная идея. Но мне кажется, что подходить к ней нужно по-другому. Не так директивно, а должно быть возведено в ранг национальной идеи. "Ешь своё", "поддерживай своих". Тогда это будет действовать совершенно по-другому, потому что покупатель будет сам обращать на такие товары внимание. Этим вопросом должно заниматься государство, а не депутаты. Эти пиар-ходы не совсем правильны, поскольку магазины не государственные, они частные. При этом есть категория граждан, которую государство действительно должно поддерживать. Должны выделяться субсидии производителям, как делается в разных странах. Моё мнение такое: идея сама хорошая, но делать это нужно не через Госдуму. Этим нужно заниматься постоянно. Знаете, как говорят, что секс должен быть регулярным, так и здесь».

Как показывает наше общение с экспертами, они не строят апокалиптических сценариев возвращения нашей торговли в эпоху СССР. В большей степени их возмущают очередные (и не всегда адекватные) попытки государства вмешаться в дела бизнеса. А законопроект об обязательном создании полок с российскими непродовольственными товарами в торговых сетях — как раз из этой серии. Также эксперты полагают, что исполнительной и законодательной власти надо чаще советоваться с бизнесом — может, тогда популистских и разрушительных инициатив будет меньше.

Татьяна Иванова

Теги: #товар
Источник: Псковская Лента Новостей
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