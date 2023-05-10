Создание полок с отечественными товарами - бред или осознанная необходимость?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему поправок в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», предусматривающих введение обязанности по созданию полок с отечественными непродовольственными товарами в торговых сетях. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В арсенале многочисленных инициатив депутатов Госдумы появился законопроект «о российской полке». В переводе на русский - народные избранники предлагают обязать торговые сети создавать полки с российскими непродовольственными товарами (бытовой химией, одеждой, косметикой и так далее), чтобы закрепить в магазинах обязательный минимум отечественной продукции. А определять перечень тех самых товаров, которые должны быть представлены на «российской полке», будет некий уполномоченный орган. Совместная инициатива думских единороссов и Минпромторга направлена на согласование в правительство.
Законопроект получил разные оценки экспертов и представителей рынка. Одни полагают, что такие меры будут способствовать развитию отечественной промышленности, ориентированной на потребительский рынок, как это было в продовольственном секторе еще после экономических санкций 2014 года. Россия тогда взяла курс на импортозамещение, как следствие — теперь у нас почти 90% продуктов на магазинных полках отечественного производства.
Либеральные экономисты-рыночники считают затею с российскими полками крайне опасной, и что вмешательство государства в частное предпринимательство, попытки госрегулирования рынка ни к чему хорошему не приведут. Наоборот: вся эта насильственная обязаловка только спровоцирует появление дефицита, спекулятивных цен и черного рынка. А это, как мы помним, уже было в истории нашей страны. Нужен нам такой возврат в СССР?
Бред это или осознанная необходимость? Не является ли законопроект «о российской полке» с отечественными продовольственными товарами ограничением для бизнеса? Каковы будут последствия этой инициативы? Подробнее об этом — в программе «Дневной дозор».
Псковский промышленник, генеральный директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий напоминает, что на счету депутатов Госдумы много неудачных инициатив на тему экономики: по обороту спиртного, по поводу того, чтобы до 20% увеличить площадь с информацией о сроках годности и датах изготовления на упаковках продуктов… И вот еще одна сумасшедшая идея - отдельные полки для российских товаров. Это только помешает товаропроизводителям реализовывать свои товары, уверен Игорь Савицкий, а вот закон о предоставлении полок местным региональным производителям, по его мнению, уже давно пора принимать.
Прежде чем выходить с такой инициативой на поле Госдумы, надо было сначала к бизнесу сходить и спросить, надо это ему или нет, отмечает председатель регионального отделения общественной организации «Опора России» Валерий Лесников. В нашей стране, напоминает он, есть четыре крупных деловых объединения — не считая «Опоры», это еще «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата и Российский союз промышленников и предпринимателей, и уж там бы нашли, что ответить на такого рода предложения. У самого же Валерия Лесникова складывается ощущение, что разработчики законопроекта о «российской полке» не разбираются в законах бизнеса.
С ним согласен и экс-директор сети магазинов «Метро» Олег Спириков. По его ощущениям, люди, которые придумали законопроект, видимо, не знают, что рынок сам себя регулирует, а государство в дела бизнеса вмешиваться не должно.
Директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин радуется, что если даже новый законопроект будет принят, его торговой сети он не коснется — новые нормы не будут распространяться на торговые сети с выручкой за последний календарный год до 2 млрд рублей. В целом же директор гипермаркета, как и другие наши собеседники, убежден, что государство не должно вмешиваться в торговлю (а в идеале и в экономику в целом). Это вмешательство может привести к серьезным последствиям для конечного потребителя. Еще один момент — если мы создаем преференции для отечественного производителя, значит, мы закрываем вход для импортных товаров.
А вот директор завода ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman), заместитель председателя Псковского областного Собрания Юрий Сорокин не так категорично настроен по поводу госрегулирования. На его памяти вопрос о том, как попасть на полки сетевого магазина, обсуждается уже лет 10, и пора бы этот вопрос уже сдвигать с места на законодательном уровне. У завода Юрия Сорокина опыт взаимодействия с торговыми сетями складывается положительно - сегодня они охотно пускают к себе продукцию Nordman. Но это частный случай - не всем так везет. Поэтому, как говорится, государственное регулирование в помощь. Именно регулирование, а не вмешательство (это разные вещи), отмечает Юрий Сорокин.
Генеральный директор группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев, как ни странно, сравнил продвижение отечественной продукции … с сексом. Сексом надо заниматься постоянно, а не только по какому-то случаю. Так и здесь, отмечает бизнесмен — поддерживать отечественного производителя надо на постоянной основе, а не только в период каких-то политических событий. А еще лучше - делать это не директивно, а на уровне национальной идеи. А если б в этот процесс еще и депутаты не вмешивались, было бы совсем хорошо, рассуждает бизнесмен.
Как показывает наше общение с экспертами, они не строят апокалиптических сценариев возвращения нашей торговли в эпоху СССР. В большей степени их возмущают очередные (и не всегда адекватные) попытки государства вмешаться в дела бизнеса. А законопроект об обязательном создании полок с российскими непродовольственными товарами в торговых сетях — как раз из этой серии. Также эксперты полагают, что исполнительной и законодательной власти надо чаще советоваться с бизнесом — может, тогда популистских и разрушительных инициатив будет меньше.
Татьяна Иванова