Псковичам рассказали, как зарегистрировать компанию за один день

За один рабочий день зарегистрировать компанию или стать индивидуальным предпринимателем поможет онлайн-сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» на интернет-сайте ФНС России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Юридическое лицо в форме ООО может быть зарегистрировано за этот срок, если соблюдаются определенные условия:
Дополнительные документы прикладывать не нужно. Индивидуальному предпринимателю для регистрации достаточно направить заявление и скан паспорта.
В обоих случаях подготовленные документы следует подписать квалифицированной электронной подписью (КЭП). Результаты рассмотрения направленных документов придут заявителю на указанную им электронную почту, а также будут доступны в личном кабинете пользователя.
Регистрация ООО с типовым уставом происходит в целом так же, как и при создании ООО с уставом, утвержденным учредителями общества.
Если ООО уже зарегистрировано и осуществляет деятельность не на основании типового устава, то у нее есть возможность перейти на использование типового устава.
Для тех, кто решил сделать выбор в пользу типового устава, онлайн-сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» предлагает 36 типовых форм уставов.
В переходе на типовой устав есть неоспоримые преимущества. Например, юридическому лицу не придется:
На 1 мая этого года в Псковской области уже перешли на использование типового устава 172 юридических лица.