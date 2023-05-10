Экономика

Псковичам рассказали, как зарегистрировать компанию за один день

За один рабочий день зарегистрировать компанию или стать индивидуальным предпринимателем поможет онлайн-сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» на интернет-сайте ФНС России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Юридическое лицо в форме ООО может быть зарегистрировано за этот срок, если соблюдаются определенные условия:

используется типовой устав и подготовленное в сервисе решение о создании ООО;

единственный учредитель является руководителем создаваемой компании.

Дополнительные документы прикладывать не нужно. Индивидуальному предпринимателю для регистрации достаточно направить заявление и скан паспорта.

В обоих случаях подготовленные документы следует подписать квалифицированной электронной подписью (КЭП). Результаты рассмотрения направленных документов придут заявителю на указанную им электронную почту, а также будут доступны в личном кабинете пользователя.

Регистрация ООО с типовым уставом происходит в целом так же, как и при создании ООО с уставом, утвержденным учредителями общества.

Если ООО уже зарегистрировано и осуществляет деятельность не на основании типового устава, то у нее есть возможность перейти на использование типового устава.

Для тех, кто решил сделать выбор в пользу типового устава, онлайн-сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» предлагает 36 типовых форм уставов.

В переходе на типовой устав есть неоспоримые преимущества. Например, юридическому лицу не придется:

приводить устав в соответствие с законодательством, если оно поменяется. Изменения в типовой устав вносятся федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным правительством РФ;

регистрировать изменения в уставе. Так, если в типовом уставе отсутствуют сведения о наименовании, полном и сокращенном фирменном наименовании, месте нахождения, размере уставного капитала общества. Если эти сведения меняются, то в типовой устав не надо будет вносить никаких изменений;

представлять его контрагентам, нотариусу или в банк;

хранить подлинник устава и в случае его утери запрашивать дубликат в налоговом органе.

На 1 мая этого года в Псковской области уже перешли на использование типового устава 172 юридических лица.