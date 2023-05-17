Инфляция в апреле в Псковской области снизилась до 2%

Инфляция в апреле в Псковской области составила 1,96% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 1,33%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Банка России со ссылкой на данные Росстата.
В банке привели основные показатели инфляции в регионе в процентном соотношении к соответствующему месяцу предыдущего года (в скобках — в процентном соотношении к предыдущему месяцу).
В категории «продовольственные товары» инфляция составила -1,43% (-0,79%):
- мясопродукты — -4,78% (-1,88%);
- рыбопродукты — 4,76% (0,04%);
- масло и жиры — 1,94% (0,08%);
- молоко и молочная продукция — 3,00% (-0,28%);
- сыр — 3,67% (-0,99%);
- яйца — -1,54% (-0,07%);
- кондитерские изделия — 3,05% (-1,02%);
- чай, кофе, какао — -0,81% (-2,32%);
- хлеб и хлебобулочные изделия — 4,96% (0,21%);
- макаронные и крупяные изделия — -11,78% (-2,65%);
- плодоовощная продукция, включая картофель — -7,82 (0,81%);
- алкогольные напитки — 2,42% (-0,50%);
- общественное питание — 6,06% (1,63%).
При этом подешевел сахар на 26,14% (-0,53%);
Непродовольственные товары в среднем остались на том же уровне. Процент инфляции составил 1% (-0,08%):
- одежда и белье — 2,67% (0,16%);
- меха и меховые изделия — -0,74% (0%);
- трикотажные изделия — 1,41% (0,35%);
- кожаная, текстильная и комбинированная обувь — -1,25% (-0,01%);
- моющие и чистящие средства — -0,18% (-1,90%);
- парфюмерно-косметические товары — 7,18% (-0,27%);
- галантерея — 4,61% (-1,09%);
- табачные изделия — 8,2% (0,24%);
- мебель — 3,29% (0,73%);
- электротовары и другие бытовые приборы — -5,81% (-0,98%);
- печатные издания — 5,15% (0,40%);
- персональные компьютеры — -3,29% (-0,51%);
- строительные материалы — -6,34% (-0,66%);
- легковые автомобили — -3,07% (-0,23%);
- инструменты и оборудование — -4,45% (0,61%);
- моторное топливо — 0,82% (-0,14%);
- медицинские товары — 3,94% (-0,11%).
Теле- радиотовары подешевели на 21,11% (-2,19%), а средства связи на 15,75% (2,00%).
Услуги немного стали дешевле. Процент инфляции составил 9,82% (0,33%):
- бытовые услуги — 9,58% (1,74%);
- услуги пассажирского транспорта — 9,07% (0,84%);
- телекоммуникационные услуги — 7,36% (0%);
- жилищные и коммунальные услуги (без услуг гостиниц и прочих мест проживания) — 11,41% (0%);
- услуги в системе образования — 6,19% (0%);
- услуги организаций культуры — 4,79% (1,75%);
- услуги в сфере зарубежного туризма — 33,65% (-2,72%);
- экскурсионные услуги — 13,21% (3,32%);
- санаторно-оздоровительные услуги — 12,07% (1,18%);
- медицинские услуги — 8,03% (0%).
Напомним, в марте инфляция в Псковской области составила 3,88% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 3,88%.