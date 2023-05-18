Экономика

Мужчины составили 62% от общего числа безработных в Псковской области в 2022 году

Мужчины составили 62,4% от общего числа безработных в Псковской области в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

По итогам выборочных обследований рабочей силы в среднем за 2022 год в Псковской области насчитывалось 12,4 тысячи безработных. Это те граждане, которые находились в поиске работы и были готовы к ней приступить. Уровень безработицы в среднем за 2022 год составил 4% (за 2021 год – 4,7%).

Данные выборочных обследований показали, что больше безработных граждан в городской местности - 72,4%. Средний возраст безработных в 2022 году составлял 38,5 года (в 2021 году – 40 лет). В общем числе безработных более половины составляли молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет (51%).

Высшее образование имели 16,4% безработных граждан, среднее профессиональное - 41,2%. Более половины общего числа безработных (62,4%) составляли мужчины.

Средняя продолжительность поиска работы в 2022 году, как и в 2021 году, превышала 6 месяцев. Мужчины в среднем тратили на поиск работы 7,2 месяца, женщины - до 6 месяцев.

По данным обследования рабочей силы, жители Псковской области чаще всего искали работу самостоятельно (86,2%).