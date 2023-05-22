Экономика

Бананы признают социально значимым продуктом в России

Бананы могут стать социально значимым продуктом для россиян. Такую меру поручено рассмотреть Минэкономразвития по итогам совещания правительственной комиссии по экономическому развитию под председательством главы ведомства Максима Решетникова.

«Минэкономразвития обеспечить проработку вопроса о возможности отнесения бананов к категории социально значимых товаров в рамках рабочей группы по таможенному регулированию и ответным мерам во внешней торговле», — говорится в документе, утвержденном первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

В протоколе также предлагается рассмотреть вопрос о временном обнулении ставки таможенной пошлины на бананы и доложить об этом на очередном заседании подкомиссии. Сейчас базовая ставка таможенной пошлины составляет 4%, но не менее 0,015 €/кг, уточняют «Известия».

В последние годы импорт бананов в РФ остается на уровне 1,3-1,5 млн тонн в год. Один из крупнейших поставщиков — Эквадор. Но в 2022-м его отгрузки в РФ упали: по состоянию на октябрь, на 4,54 млн ящиков (в одном ящике 18,14 кг), а цены в рознице выросли.