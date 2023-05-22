Экономика

Неделя предпринимательства проходит в Псковской области

Псковский центр «Мой бизнес» подготовил серию мероприятий, которые будут проходить в течение всей «Недели предпринимательства» с 22 по 26 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства региона

Участников ожидают встречи с экспертами, консультантами и руководителями банков, обсуждение актуальных бизнес-вопросов.

В рамках программы уже состоялся мастер-класс по коммуникации «Как генерировать сарафанное радио за счет выстроенной коммуникации?», организованный для самозанятых граждан и предпринимателей малого и среднего звена. На мероприятии были рассмотрены опасения начинающих бизнесменов в проведении переговоров различного уровня, а также разобраны реальные кейсы, когда сотрудничество казалось несбыточным, но правильно настроенная коммуникация вывела бизнес на устойчивые позиции.

Также состоялась встреча «Банки без купюр» — это открытый диалог предпринимателей с представителями банков. Участники обсудили вопросы, связанные с ведением внешнеэкономической деятельности, привлечением инвестиций и использованием государственных программ поддержки бизнеса.

Неделя предпринимательства сегодня продолжится в Дедовичах. Здесь проходит выставка работ предпринимателей и самозанятых граждан муниципалитета. 24 мая в Пскове состоится финал весенней серии интеллектуальных игр «Бизнес-знаток».

На следующий день участники встретятся на тренинге «Бизнес по-честному». Спикер — энергопрактик, энергокоуч, фасилитатор и преподаватель Access bars Дарья Ермолаева.

В заключительный день Недели предпринимательства, 26 мая, пройдет сразу несколько мероприятий. Участников ждут консультации по налоговым и бухгалтерским вопросам, маркетингу и юридическим вопросам. Бизнес-тренер и сертифицированный коуч Ирина Владимирова проведет мастер-класс «Кинетический имидж. Энергия и статус» о том, как управлять впечатлением о себе, сформировав правильные модели поведения. Кроме того, в центре «Мой бизнес» пройдет розыгрыш призов за лучший пост с фото в рамках мероприятий Недели предпринимательства.

В Опочке 26 мая состоятся выставка работ местных предпринимателей и самозанятых граждан, а также мастер-класс «Самопрезентация и ораторское мастерство».

Мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».