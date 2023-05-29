Экономика

Налоговый вычет для инвестирующих в образование ввели в Псковской области

Налоговый вычет для поддерживающих образовательные учреждения инвесторов ввели в Псковской области. Такое решение приняли депутаты Псковского областного Собрания на сессии 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Субъекты РФ наделены полномочиями устанавливать налоговый вычет для поддерживающих образовательные организации инвесторов. Он устанавливается на стоимость имущества, безвозмездно переданного образовательным организациям, реализующим программы среднего профессионального образования и имеющим государственную аккредитацию.

Законом установлена предельная сумму расходов в виде стоимости имущества, безвозмездно переданного образовательным организациям, реализующим основные образовательные программы среднего профессионального образования, в размере 500 тысяч рублей.