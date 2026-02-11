Суд рассмотрит спор крупнейшего поставщика щебня Псковской области с УФАС

Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск АО «Новоизборский комбинат нерудных материалов» об отмене предупреждения регионального управления ФАС. Ведомство обвинило компанию, контролирующую более половины рынка известнякового щебня в Псковской области, в нарушении антимонопольного законодательства, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Скриншот с официального сайта заявителя

По мнению антимонопольного органа, заключение договора с ООО «Стройсервис» по цене, отличной от указанной на сайте и применяемой в сделках с другими покупателями, создало для этого контрагента дискриминационные условия и нарушило принцип равенства участников рынка.

АО «Новоизборский комбинат» не согласилось с выводами УФАС и обратилось в суд с требованием признать предупреждение незаконным. По ходатайству общества действие оспариваемого предупреждения приостановлено.

Предварительное и судебные заседания назначены на 10 марта.