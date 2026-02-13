Оборот малых предприятий Псковской области составил почти 205 миллионов рублей

В Псковской области в 2024 году оборот малых предприятий (включая микропредприятия) составил 204,5 млн рублей. По сравнению с 2023 годом оборот увеличился на 22,6%, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Изображение: Псковстат

Наибольшая доля оборота среди видов экономической деятельности приходилась на предприятия оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов — 39%. На долю обрабатывающих производств — 21%, строительства — 9,4% оборота.

Среднесписочная численность работников малых предприятий в 2024 году составила 40,2 тыс. человек.