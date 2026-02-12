ВТБ: У малого и среднего бизнеса растет спрос на инструменты электронного документооборота

ВТБ отмечает рост спроса у малого и среднего бизнеса на инструменты для электронного документооборота. В первую очередь, это квалифицированная электронная подпись (КЭП) и машиночитаемая доверенность (МЧД). Это происходит на фоне значительного структурного сдвига в деловой среде России: уже до 70% всех деловых операций могут проводиться исключительно в электронном формате, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Ранее на банковских форумах эксперты отмечали, что цифровая трансформация перестала быть конкурентным преимуществом для бизнеса, став необходимостью. В условиях изменения требований регуляторов и контрагентов, электронный документооборот (ЭДО) и легальное делегирование полномочий становятся обязательными для работы. Принятые законы о персональных данных и о критической информационной инфраструктуре, требуют от малых компаний соблюдения тех же стандартов цифровой безопасности, что и от крупных игроков.

Таким образом, рынок МСБ в России проходит стресс-тест на цифровую зрелость: если раньше внедрение ЭДО было связано с желанием ускорить процессы, то сегодня оно становится ключевым условием для успешной конкуренции.