Экономика

Эксперт назвал пять ошибок россиян при инвестировании

Основатель федеральной сети коворкингов BLOKS, инвестиционного фонда Giraffe.found и форума «Инвестиции 3.0 доходная недвижимость» Сергей Потанин перечислил самые распространенные ошибки россиян при вложении средств.

В список ошибок входят:

- Недостаточное понимание рисков. Некоторые инвесторы не осознают риски, связанные с определёнными инвестиционными инструментами, и могут недооценить вероятность потерь.

- Слишком высокая рискованность. Одним из распространённых заблуждений является то, что более высокий риск обязательно приведёт к более высокой доходности. На самом деле, более рискованные активы могут привести к большим потерям.

- Недостаточное разнообразие активов. Инвестиционный портфель должен быть разнообразным и включать активы разных видов и отраслей, чтобы уменьшить риск сосредоточения.

- Недостаточное понимание финансовых инструментов и стратегий инвестирования. Некоторые инвесторы могут не знать основных принципов инвестирования и использовать неэффективные стратегии, такие как попытка спекуляции на рынке.

- Эмоциональные решения. Инвесторы иногда могут принимать решения на основе эмоций, таких как паника или жадность, вместо тщательного анализа ситуации.

«В целом, для успешного инвестирования необходимо обладать соответствующими знаниями, тщательно анализировать риски и использовать разнообразные стратегии, которые соответствуют вашим целям и рисковой толерантности», - цитирует эксперта RuNews24.