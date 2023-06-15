Экономика

Морковь в Псковской области за месяц подорожала почти на 30%

Морковь в Псковской области в мае подорожала на 27,7%. В целом цены в регионе выросли на 0,4% (по России – на 0,3%). В наибольшей степени выросла стоимость услуг – на 0,8%. Цены на продовольственные и непродовольственные товары выросли одинаково – на 0,2%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Из продовольственных товаров заметно подорожали овощи и фрукты, из них: морковь – на 27,7%, репчатый лук – на 20,8%, белокочанная свежая капуста – на 16,4%, лимоны – на 7,5%, картофель – на 6,8%, столовая свекла – на 6,3%.

Однако некоторые овощи подешевели. Стоимость свежих огурцов снизилась на 30,3%, свежие помидоры стали дешевле на 14,4%.

Среди других подорожавших продуктов питания можно отметить сахар-песок (рост за месяц на 8,8%), мороженые неразделанные креветки – на 6,6%, варенье, джем, повидло – на 6,4%, овсяные хлопья «Геркулес» – на 5,4%, охлажденные и мороженые куры – на 4,9%.

Одновременно подешевело питьевое стерилизованное молоко 2,5-3,2% – на 6,9%, куриные яйца – на 5,3%, пчелиный натуральный мед – на 4,7%, шлифованный рис – на 4,3%.

Напомним, инфляция в мае в Псковской области составила 1,97% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 1,28%.