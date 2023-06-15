Экономика

Цены на анальгин поднялись в Псковской области

Цены на отечественный анальгин в Псковской области в мае поднялись на 7,3%. В целом цены в регионе выросли на 0,4% (по России – на 0,3%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Из лекарственных препаратов значительнее других выросли цены на цефтриаксон – на 8,6%, отечественный анальгин – на 7,3%, винпоцетин – на 6,3%, корвалол – на 5%, галазолин – на 4,6%. Наиболее подешевели аллохол – на 2,4%, фосфоглив – на 2,2%, эуфиллин и амброксол – на 2,1%.

Напомним, инфляция в мае в Псковской области составила 1,97% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 1,28%.