Экономика

ВТБ подписал соглашение с правительством Псковской области

15 июня ВТБ и правительство Псковской области заключили соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Банк и правительство намерены наращивать сотрудничество в рамках приоритетных задач социально-экономического развития Псковской области. Денис Бортников отметил, что ВТБ заинтересован в наращивания инвестиционного портфеля региона. При поддержке банка в Псковской области уже реализуются крупные проекты в жилом строительстве, промышленности, туризме и других отраслях экономики.

С финансовым участием ВТБ в Пскове на сегодняшний день введено в эксплуатацию 130 тыс. кв. м жилья, еще 87 тыс. кв. м находится в стадии строительства. В числе крупнейших промышленных проектов – строительство воздухоразделительного завода по производству жидкого кислорода, азота и аргона, запущенного в эксплуатацию в 2022 году. Не остается без внимания туристический бизнес – ВТБ предоставил льготное финансирование по госпрограмме на строительство первой в Пскове 5-звездочной гостиницы, которая начнет принимать гостей уже в следующем году. Кроме того, при поддержке банка в Пскове построили и ввели в эксплуатацию два крупнейших торгово-развлекательных центра.

«Соглашение станет следующим шагом в нашей совместной деятельности с правительством Псковской области. Оно в том числе нацелено на реализацию мер поддержки среднего и малого бизнеса, это один из ключевых факторов стабильного развития региональной экономики. Для нас важно обеспечить доступ предпринимателям ко всем действующим программам льготного финансирования, которые помогают расширять и запускать новые производства, поддерживать занятость в регионе, улучшать качество жизни людей», − подчеркнул Денис Бортников.

«Банк ВТБ активно работает на территории Псковской области, поддерживает реальный сектор экономики, кредитует предприятия. С финансовым участием банка реализован целый ряд социально значимых инвестиционных проектов: построен завод по производству жидкого кислорода, азота и аргона на территории ОЭЗ «Моглино», гостиницы, два крупнейших торгово-развлекательных центра. Отдельно хочу отметить благотворительную деятельность.

Только за последние два года банк направил более 5 млн рублей на поддержку социальных проектов и инициатив. Уверен, соглашение позволит ещё больше расширить и укрепить наше сотрудничество и реализовать не один новый проект», - сказал Михаил Ведерников.

Основными направлениями сотрудничества сторон в рамках подписанного соглашения станут разработка и внедрение современных банковских технологий и инфраструктуры, реализация совместных инвестиционных программ, оказание поддержки инновационному развитию промышленного комплекса и приоритетным региональным проектам. Совместная работа будет также направлена на развитие системы кредитования всех сегментов клиентов, в том числе с использованием механизмов государственной поддержки.

Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ в Псковской области превышает 4,6 млрд рублей, портфель привлеченных средств – 7,3 млрд рублей. В сегменте обслуживания физлиц эти показатели достигли 8,7 млрд рублей и 11 млрд рублей соответственно.