Экономика

Польская компания продала российские рестораны KFC за €100 млн

Польская компания AmRest завершила сделку по продаже более 200 ресторанов KFC в России, которыми она владела по франшизе, компании «Смарт сервис». Это следует из сообщения AmRest, размещенного на сайте Национальной комиссии по рынку ценных бумаг Испании.

Ранее «Смарт сервис» приобрел российский бизнес KFC - права на франшизу, а также корпоративные рестораны ушедшей из России Yum! Brands и начал работу под брендом Rostic’s, пишет RuNews24.

По оценкам AmRest, прибыль компании после налогообложения в результате сделки составит около €4 млн. Таким образом, AmRest навсегда прекращает свою деятельность и корпоративное присутствие в России, говорится в сообщении.