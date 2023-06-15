Экономика

Группа компаний «Титан» подписала соглашение о поставке БОПЭТ-пленок

Документ о сотрудничестве по поставкам БОПЭТ-пленок был подписан между заводом «Титан-Полимер» и компанией «Конфлекс СПб» на 26-м Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Соглашение было подписано на стенде Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Санкт-Петербургская компания «Конфлекс СПб» с 2001 года производит упаковку для продуктов питания и товаров повседневного спроса, занимая одну из лидирующих позиций в отрасли, сотрудничая с крупнейшими предприятиями пищевой и легкой промышленности РФ.

«Еще на этапе реализации инвестиционного проекта мы заявляли, что завод "Титан-Полимер" будет поставлять БОПЭТ-пленки на отечественный рынок. На сегодняшний момент существующие в России мощности не могут покрыть все потребности переработчиков, то есть существует дефицит данной продукции, который и ликвидирует завод "Титан-Полимер"», - отметила генеральный директор АО «ГК «Титан» Ольга Тарасенко.

Напомним, 28 декабря 2022 года президент России Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи открыл завод «Титан-Полимер». В церемонии открытия также приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский. Продукция псковского завода «Титан-Полимер» устранит дефицит БОПЭТ-пленки на отечественном рынке и закроет импорт данной продукции.