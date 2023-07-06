Экономика

Добыча рыбы в Псковской области увеличилась почти на 15%

3 039 тонн пресноводной рыбы добыли в Псковской области с 2022 году малые предприятия и индивидуальные предприниматели. Это на 14,5% больше, чем в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Изображение: Псковстат

«Судак, щука, лещ, окунь, "царская рыбка" - псковский снеток и еще более 40 пород рыб обитает в озерах Псковской области. Многие из них имеют промысловое значение», - отметили в Псковстате.

В январе-мае текущего года псковские рыбаки выловили 732 тонны пресноводной рыбы. Это составило 17,4% от объема добычи по Северо-Западному федеральному округу и 3,8% от объема в целом по России.

Напомним, День рыбака — профессиональный праздник рыбаков, традиционно отмечаемый во второе воскресенье июля, в этом году пройдет 9 июля.