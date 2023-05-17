Общество

Фотофакт: Щук «несъедобного размера» выловил рыбак из реки Псковы

Щук «несъедобного размера» выловил рыбак из реки Псковы. Снимками он поделился в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Никита Смирнов / «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском»

«Сегодня река Пскова. Щуки много, но несъедобного размера (вся щука отпущена). Ловил на воблеры, клевало очень часто», - рассказал мужчина.

Аналогичными результатами поделился другой рыбак, который ловил рыбу на реке Великой днем ранее.

«На Великой поймал три щучки, граммов по 200-250, всех выпустил», - рассказал он.