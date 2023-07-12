Экономика

Лесозавод «Судома» в Дедовичском районе переориентирует бизнес на нового потребителя

Лесозавод «Судома» в Дедовичском районе посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 12 июля, в ходе рабочего выезда в муниципалитет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Здесь изготавливают материалы из древесины для строительной и мебельной отраслей. Мощность предприятия по лесопилению — 150 тысяч м3 в год. На заводе внедрено безотходное производство — с 2021 года отходы лесопильного производства перерабатываются при производстве топливных брикетов RUF. Число рабочих в цехах — свыше 300 человек. Еще 300 работников трудятся на лесозаготовке.

Михаил Ведерников вместе с вице-губернатором Нинель Салагаевой, председателем комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андреем Михеевым, главой района Геннадием Афанасьевым и депутатом Псковского областного Собрания депутатов Виктором Антоновым ознакомился с технологическим процессом и видами конечной продукции.

На одной из производственных площадок налажен выпуск мебели, черновой и чистовой мебельной заготовки, мебельного щита из хвойного и березового сырья.

В проект модернизации лесоперерабатывающего производства по глубокой переработке древесины, реализованном на заводе, инвестировано около 850 млн рублей. Министерство промышленности и торговли РФ включило его в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Гордость завода — цех по производству термомодифицированных пиломатериалов, отличающихся высокими эксплуатационными характеристиками.

С учетом того, что лесозавод ориентирован на экспорт, глава региона Михаил Ведерников уточнил у руководства предприятия, как решается вопрос сбыта в условиях санкций и ограниченного партнерства.

Генеральный директор лесозавода «Судома» Василий Калиниченко рассказал, что сейчас происходит процесс переориентирования бизнеса на нового потребителя. Для нивелирования рисков налаживаются поставки продукции на внутренний рынок, а также экспорт в Индию, Турцию, ОАЭ и другие страны Востока и Азии. Он также поблагодарил губернатора региона и правительство Псковской области за поддержку лесоперерабатывающего производства.

После посещения завода Михаил Ведерников обсудил с жителями Дедовичского района актуальные вопросы развития муниципалитета.

Среди обсуждаемых тем — модернизация систем ЖКХ, капремонт жилья, поддержка сельского хозяйства, приведение в порядок дорог и развитие историко-культурной деятельности.

Михаил Ведерников поблагодарил руководство Дедовичского района и его жителей за активную работу по развитию и преображению родного края, а также за результаты по исполнению нацпроектов — в рейтинге муниципалитетов Дедовичи занимают 11 место. Губернатор обратил внимание, что район в числе рекордсменов по привлечению средств из бюджетов разного уровня — 2 млрд за 5 лет — и призвал не останавливаться на достигнутом. «Постараемся не подвести», — ответил глава района Геннадий Афанасьев.