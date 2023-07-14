Экономика

В России почти на 30% снизились госзатраты на строительство школ

Государственные заказчики в первом полугодии разместили закупок на строительство и реконструкцию школ в России на 122,8 миллиарда рублей, что почти на 30% меньше, чем годом ранее, при этом по итогам года затраты могут снизится на 47%, подсчитали в сервисе «Контур.Торги».

Отмечается, что строительные тендеры традиционно являются самой крупной статьей расходов в открытой части госзакупок. В течение трех последних лет государство увеличило затраты на строительство и реконструкцию школ более чем в 1,5 раза (на 76%), пишет РИА Новости.

Так, например, за 2020 год на эти цели заказчики опубликовали 12 211 закупок. Из государственного бюджета за этот период потратили 186,3 миллиарда рублей, в 2021 году количество процедур выросло на 8%, до 13 255 закупки, а сумма - на 29%, до 241,7 миллиарда. При этом в закупках за 2022 год рост продолжился и составил 7% (14 238 процедур), сумма же завершенных закупок выросла на 36%, до 329,42 миллиарда рублей.

«За шесть месяцев 2023 года госзаказчики разместили закупок на 122,84 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию школ по всей стране. Это на 29% меньше, чем в первом полугодии 2022 года... До конца года планируют провести еще 3 413 процедуры на сумму 52 миллиарда рублей. Если заказчики проведут только запланированные закупки, то в 2023 году затраты на строительство и реконструкцию школ снизятся на 47%», - приводятся в материалах сервиса слова эксперта проекта «Контур.Торги» Василия Данильчика.

Две из трех самых крупных закупок в стране по сумме контракта на строительство школ прошли в Иркутске. Самой крупной была закупка на строительство общеобразовательной школы на 1225 мест, госзаказчик заключил контракт на 2,9 миллиарда рублей. Вторым в рейтинге стал контракт на 2,8 миллиарда рублей. Третьим по сумме оказался контракт на 2,7 миллиарда рублей - к февралю 2026 года у детей в Новом Уренгое появится новая школа искусств.

Традиционно большая часть расходов федерального бюджета по госпрограммам приходится на второе полугодие, в частности на последние месяцы года. На прошлой неделе Минэкономразвития опубликовало законопроект, который предусматривает введение моратория на изменение перечня и плановых значений показателей национальных проектов, госпрограмм, федеральных проектов, установленных на текущий год, в четвертом квартале. Исключения могут быть сделаны в случае наличия соответствующих решений президента или премьер-министра России.