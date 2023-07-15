О возможности получения налоговых уведомлений расскажут псковичам

УФНС России по Псковской области продолжает проведение информационно-обучающих вебинаров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
18 июля пройдет онлайн-вебинар по темам:
Подключиться к онлайн-мероприятию можно по ссылке.
Сотрудники налогового органа расскажут о том, что такое типовой устав, чем лучше типовой устав по сравнению с обычным, как пользоваться и работать с типовым уставом, какие налогоплательщики не подходят под критерии, по которым возможно использование типового устава. Подробно расскажут, как с помощью сервиса на сайте ФНС России «Выбор типового устава» выбрать подходящую форму типового устава.
Как и какие документы необходимо направить в налоговый орган из личного кабинета на сайте Госуслуг, для возможности получения уведомлений и требований об уплате задолженности.
20 июля 2023 года пройдет онлайн-вебинар по теме: «ЕНС. Порядок заполнения и представления уведомлений. Резервирование денежных средств»
Подключиться к онлайн-мероприятию можно по ссылке.
Сотрудники налогового органа расскажут о том, каким образом правильно заполнить налоговое уведомление об исчисленных суммах, каким способом можно его представить в налоговый орган, способы исправления ошибок в уведомлениях, а так же о порядке представления распоряжения путем перевода денежных средств.
В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 30 июня 2023 № 1077 сроки, когда не начисляются пени за ошибки в уведомлениях, перенесены на 31 декабря 2023.
Начало вебинаров в 11.00.
Налоговые органы Псковской области еженедельно проводят обучающие вебинары для налогоплательщиков. Ознакомиться с графиком мероприятий, а также узнать о месте проведения или получить ссылки для подключения можно здесь.