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Экономика

В Минфине назвали последствия сокращения расходов бюджета на 10%

18.07.2023 21:40|ПсковКомментариев: 0

Уменьшение расходов бюджета на 10% касается лишь тех параметров, которые не имеют социального характера. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Очень важно понимать, что сокращение относится к расходам, не имеющим социального характера. Это, в первую очередь, пенсии, зарплаты, пособия, то есть обязательства перед гражданами. Естественно, под фронтальное сокращение не попадут расходы, необходимые для фронта, для победы», — отметил Силуанов.

По его словам, фронтальное сокращение бюджета представляет собой равномерное снижение расходов по всем министерствам и ведомствам, пишет «Газета.ру».

Он добавил, что все социальные обязательства будут выполнены. Например, детские выплаты, которые составляют 2,5 трлн рублей. При этом объем данных выплат лишь продолжит расти.

12 июля Силуанов заявил, что для исполнения бюджета страны в 2023 году нет рисков, но на ближайшие три года правительство готовится к «мобилизации ресурсов». Доходы бюджета России в 2023 году запланировали на уровне 26,13 трлн руб. (17,4% ВВП), расходы — 29,056 трлн руб.

Теги: #Минфин
Источник: Псковская Лента Новостей
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