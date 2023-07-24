Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Купе-кроссовер Geely Tugella
удобное страхование
«Истфакт» Княгиня Ольга
Муниципальная реформа FAQ
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
Топ уютных летних террас Пскова
учеба в ПАТК
Господин Рейтингомер
самое время для ремонта
Интересные места отдыха в Псковской области
Муниципальная реформа три четверти пути
университет профсоюзов
 
 
 
ещё Экономика 24.07.2023 10:580 Псковский торг: За «Нивой» банки грохотали 24.07.2023 21:200 Россияне на 25% реже стали совершать интернет-покупки - исследование 24.07.2023 19:200 Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля 24.07.2023 10:580 Псковский торг: За «Нивой» банки грохотали 24.07.2023 08:100 Центробанк зафиксировал рост финансовых пирамид под видом онлайн-игр 23.07.2023 13:023 В России зафиксировали самую низкую продовольственную инфляцию в Европе
 
 
 
Самое популярное 17.07.2023 16:1841 Перенести памятник Ленину с главной площади Пскова предложил Михаил Ведерников 19.07.2023 21:232 Учительницу начальных классов в Пскове признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью двум ученикам 18.07.2023 07:250 Ушел из жизни первый председатель областного Собрания депутатов Юрий Шматов 20.07.2023 10:534 Родители будут обжаловать приговор в отношении псковского учителя, издевавшегося над школьниками 18.07.2023 11:340 С погибшим в ходе спецоперации военнослужащим простились в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Россияне на 25% реже стали совершать интернет-покупки - исследование

24.07.2023 21:20|ПсковКомментариев: 0

Россияне в январе-июне 2023-го совершили покупок в магазинах и торговых центрах на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а количество покупок в Сети снизилось на 25%, говорится в исследовании экспертов банка «Русский стандарт».

Так, 56% всех покупок жителей России за первое полугодие пришлось на обычные магазины, а остальные 44% — на онлайн-торговлю. Эксперты назвали повышение интереса россиян к традиционным покупкам в магазинах и ТЦ одним из главных трендов полугодия, пишет RuNews24.

По данным банка, средний чек одной покупки в магазине за январь-июнь 2023-го составил 1,3 тысячи рублей, в 2022-м он насчитывал почти 1,4 тысячи. Чаще всего офлайн россияне покупали фастфуд, продукты питания на специализированных рынках и супермаркетах. В тройку лидеров категории онлайн-трат в текущем году вошли супермаркеты, активный отдых и развлечения, маркетплейсы.

Теги: #покупки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как оцениваете организацию празднования Дня города Пскова?
В опросе приняло участие 20 человек
24.07.2023, 22:390 25 тысяч кубометров отходов вывезли из Дедовичского района за полгода 24.07.2023, 22:280 Сергей Вострецов: В городе нужно запретить держать собак бойцовых пород 24.07.2023, 22:150 Почти 2 миллиона писем отправили жители Псковской области с начала года 24.07.2023, 22:070 Поставить заглушки на розетки призвали родителей в МЧС
24.07.2023, 22:000 «Лидерам России» впервые предстоит пройти региональный этап 24.07.2023, 21:400 Президент подписал закон о проверке денежных переводов физлиц на мошенничество 24.07.2023, 21:300 Именитая фигуристка попала в ДТП в Москве 24.07.2023, 21:240 Псковичей приглашают принять участие в фотоконкурсе «Шелковый путь глазами молодежи 2023»
24.07.2023, 21:200 Россияне на 25% реже стали совершать интернет-покупки - исследование 24.07.2023, 21:000 Фотовыставка «По Пскову пешком» открылась в городской библиотеке 24.07.2023, 20:530 Продажи элитного жилья выросли в Петербурге 24.07.2023, 20:450 Неделю приемов граждан по вопросам образования организуют в Пскове
24.07.2023, 20:400 Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике с 25 по 27 июля 24.07.2023, 20:360 На улицах Спартака, Торфяной и Дновской в Пскове готовятся к укладке асфальта 24.07.2023, 20:200 Скорость движения автомобилей ограничат на федеральной трассе Р-23 Петербург - Псков 24.07.2023, 20:000 В Псковской области выявили предприятие, направившее потенциально опасную продукцию в Петербург
24.07.2023, 19:400 Представительница Великих Лук готовится к финалу «Миссис Россия» 24.07.2023, 19:370 Гдов и Изборск победили во всероссийском конкурсе по благоустройству исторических поселений 24.07.2023, 19:200 Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля 24.07.2023, 19:020 Опубликована программа туристского блока Дней Псковской области в Витебске
24.07.2023, 18:400 Регионы смогут устанавливать правила обращения с бездомными животными 24.07.2023, 18:252 Евгений Васильев о трудностях депутатской работы и почетных гражданах 24.07.2023, 18:151 Великолучан приглашают принять участие в акции «Скоро в школу» 24.07.2023, 18:000 Сотрудников на удаленке или работающих по гибридному графику все меньше - опрос
24.07.2023, 17:550 День города глазами горожан: что опубликовали псковичи в соцсетях 24.07.2023, 17:490 Два легковых автомобиля столкнулись на Запсковье 24.07.2023, 17:400 Фестиваль «Битва талантов» состоялся в Зеленом театре в Пскове. ФОТО 24.07.2023, 17:310 Чешский солод не пропустили в РФ на границе в Псковской области
24.07.2023, 17:220 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 24 июля 24.07.2023, 17:110 Рейтингомер: Дни города, перенос памятника и курс на Африку 24.07.2023, 17:111 Более ста находок сделали археологи в Новосокольническом районе за неделю 24.07.2023, 17:000 Путин подписал закон о предельном возрасте военнослужащих в запасе
24.07.2023, 16:520 «ГорДозор»: Двойные сплошные во дворы и недостающие переходы. ВИДЕО 24.07.2023, 16:470 Подросток на велосипеде влетел в автомобиль в Опочке и попал в больницу 24.07.2023, 16:451 Память княгини Ольги почтили в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 24.07.2023, 16:440 Празднование Дня города Пскова прошло без происшествий - УМВД
24.07.2023, 16:364 Евгений Васильев о памятнике Ленину: Мы увековечиваем не совсем то, что нужно 24.07.2023, 16:330 Свыше 400 псковских семей направили маткапитал на обучение детей с начала года 24.07.2023, 16:251 Псковского предпринимателя застрелили во время охоты 24.07.2023, 16:070 Какой будет погода в Псковской области до конца июля, рассказала синоптик
24.07.2023, 15:511 Наталья Исакова: Новые формы голосования развиваются параллельно с традиционными 24.07.2023, 15:430 Мультимедийное шоу «Княгиня Ольга» покажут в Витебске на воде 24.07.2023, 15:390 «Постскриптум»: ОБЗР вместо ОБЖ, дискуссия вокруг памятника Ленину и что будет с курсом рубля. ВИДЕО 24.07.2023, 15:240 Телефонные мошенники получили от псковичей более 700 тысяч рублей
24.07.2023, 15:151 23-й выпуск проекта «Истфакт»: Княгиня Ольга 24.07.2023, 15:030 Нетрезвого водителя остановили в Порхове 24.07.2023, 14:470 «Гайд-парк»: Депутат Евгений Васильев о переменах в 6-м округе и фонтане вместо памятника. ВИДЕО 24.07.2023, 14:400 Торжественный молебен в память о княгине Ольге прошел в Пскове
24.07.2023, 14:230 Жилой дом и хозяйственную постройку спасли от огня в Псковском районе 24.07.2023, 14:190 ФК «Псков» встретится с «Луки-Энергия» в борьбе за Кубок России 2 августа 24.07.2023, 14:070 Более 3 млн клиентов билайна выбрали тариф UP 24.07.2023, 13:470 Псковские гребцы завоевали «серебро» и «бронзу» на первенстве России
24.07.2023, 13:360 Лилии и дельфиниумы украсили территорию псковской областной больницы. ФОТО 24.07.2023, 13:251 Количество мест в гостевых домах хотят ограничить в России 24.07.2023, 13:140 Княгиню Ольгу предложили сделать покровительницей беспилотных войск 24.07.2023, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
24.07.2023, 13:030 Александр Котов подал заявление на участие в дистанционном электронном голосовании 24.07.2023, 12:550 Пьяный водитель съехал с дороги в Пскове 24.07.2023, 12:540 Территорию псковского кафе включили в маршрут рейдов УМВД после жалобы соседей 24.07.2023, 12:480 Поезд по маршруту Оредеж – Дно отменят 28 июля
24.07.2023, 12:470 «Постскриптум»: ОБЗР вместо ОБЖ, дискуссия вокруг памятника Ленину и что будет с курсом рубля 24.07.2023, 12:440 Пушкинский заповедник напоминает об июльском «санитарном вторнике» 24.07.2023, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» 24.07.2023, 12:310 Композитор Николай Мишуков представил в Пскове свои новые песни
24.07.2023, 12:200 Два уголовных дела в отношении рыбаков возбудили в Псковской области 24.07.2023, 12:110 Дожди и грозы прогнозируют в Псковской области 25 июля 24.07.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Евгением Васильевым 24.07.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 24 июля
24.07.2023, 11:550 Псковичку могут выселить из квартиры за нарушение санитарных норм 24.07.2023, 11:440 Зарплату ниже МРОТ начисляют сотрудникам предприятия в Локне 24.07.2023, 11:340 Псковича задержали за кражу алкоголя из магазина на улице Яна Фабрициуса 24.07.2023, 11:240 Почти 5 миллионов рублей планируют потратить на снос деревьев в Пскове
24.07.2023, 11:130 «ГорДозор»: Двойные сплошные во дворы и недостающие переходы 24.07.2023, 11:072 Прием заявлений для участия в ДЭГ стартовал в Псковской области 24.07.2023, 10:580 Псковский торг: За «Нивой» банки грохотали 24.07.2023, 10:550 Безработный мужчина ограбил женщину в Плюссе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru