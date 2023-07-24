Экономика

Россияне на 25% реже стали совершать интернет-покупки - исследование

Россияне в январе-июне 2023-го совершили покупок в магазинах и торговых центрах на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а количество покупок в Сети снизилось на 25%, говорится в исследовании экспертов банка «Русский стандарт».

Так, 56% всех покупок жителей России за первое полугодие пришлось на обычные магазины, а остальные 44% — на онлайн-торговлю. Эксперты назвали повышение интереса россиян к традиционным покупкам в магазинах и ТЦ одним из главных трендов полугодия, пишет RuNews24.

По данным банка, средний чек одной покупки в магазине за январь-июнь 2023-го составил 1,3 тысячи рублей, в 2022-м он насчитывал почти 1,4 тысячи. Чаще всего офлайн россияне покупали фастфуд, продукты питания на специализированных рынках и супермаркетах. В тройку лидеров категории онлайн-трат в текущем году вошли супермаркеты, активный отдых и развлечения, маркетплейсы.