Экономика

Долги россиян за месяц выросли на 600 млрд рублей

По состоянию на 1 июня этого года объем кредитов и займов россиян достиг 30,8 трлн рублей, следует из статистики Центробанка.

В предыдущем месяце эта цифра составляла 30,22 трлн рублей. Всего за год этот показатель вырос на 16%, пишут «Известия».

Наибольшая долговая нагрузка граждан зафиксирована в Тыве (115% от дохода), Калмыкии (79%), Ленинградской области (63%), Удмуртии (56%) и в Московской области (55%). Меньше всего закредитованы жители Ингушетии (15%), Чечни (14%), Дагестана (13%), Севастополя (9%) и Крыма (8%).

При этом самое кредитоспособное население проживает в ЯНАО, Москве и Чукотке.