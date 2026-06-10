 
Экономика

Малый бизнес начал пробовать новые финансовые инструменты

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Бизнес все активнее использует биржу, чтобы размещать свободные средства на короткие сроки и управлять валютными остатками. Об этом на конференции НАУФОР сообщил руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ Андрей Яцков.

Общий объем финансовых вложений юридических лиц в России оценивается примерно в 70 трлн рублей, и их постепенный переход в долговые и долевые инструменты – основной резерв роста сегмента. Юридические лица все чаще участвуют и в первичных размещениях облигаций – как рублевых, так и квазивалютных: на первичном рынке компания получает крупный объем бумаг (типичный запрос – 50-300 млн рублей), который трудно собрать на вторичных торгах.

Спикер привел данные брокера группы ВТБ: объем средств юридических лиц на брокерских счетах с начала 2025 года вырос в 6,5 раза, а число корпоративных клиентов – в 4 раза.

Около 90% корпоративных клиентов брокера - представители малого и среднего бизнеса. Чаще всего компании размещают свободную ликвидность через сделки РЕПО или биржевые фонды денежного рынка: ставка по таким операциям приближена к ключевой и нередко выше депозитной. Однако Яцков добавил, что эта ниша пока еще не освоена:

«Сегмент только формируется, и для его раскрытия предстоит решить вопросы учета, налогообложения и информирования», – отметил Андрей Яцков.

Спикер ожидает дальнейшего роста числа корпоративных клиентов в этом сегменте.

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