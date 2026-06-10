На включение в реестр субъектов креативных индустрий в Псковской области направили шесть заявок

Развитие креативных индустрий на территории региона обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с президентом АНО «Креативная экономика» Мариной Монгуш. Рабочая встреча состоялась в представительстве правительства Псковской области в Москве во вторник, 9 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве.

Фото: правительство Псковской области

«Регион уделяет особое внимание развитию креативных индустрий как одному из факторов стимулирования экономического роста, создания новых рабочих мест, повышения имиджа и конкурентоспособности региона», - уточнили в правительстве.

Так, в регионе принят областной закон о креативных индустриях, создан штаб, запущен соответствующий реестр субъектов МСП, работает Центр креативных индустрий на базе Фонда гарантий и развития предпринимательства. С мая этого года стартовал прием заявок на включение в реестр субъектов креативных индустрий. Уже поступило шесть заявлений. По данным реестра МСП, в области 1232 субъекта малого и среднего бизнеса имеют ОКВЭДы, которые относятся к креативным индустриям.

Для участников реестра доступен ряд действенных мер поддержки. Это льготный микрозайм до 5 миллионов рублей под 3,75%, софинансирование затрат на патенты и авторские права, помощь в продвижении проектов на федеральные площадки, образовательные мероприятия, мастер-классы, «Неделя креативной экономики Псковской области». В этом году ее ключевой темой станет авторское право.

В ходе встречи стороны также обсудили организацию образовательного цикла для муниципальных команд Псковской области, реализацию системного подхода в сфере подготовки кадров для субъектов креативной экономики.

В части развития кадрового потенциала у региона есть хороший практический пример — Школа креативных индустрий в Пскове. Она открылась в декабре 2023 года, на оборудование направили более 55 млн рублей. Обучение двухгодичное, поток — 88 человек. Проекты ребят получают признание на федеральных конкурсах — они стали лауреатами конкурса «Туристический сувенир», мультфильм «Барсик и Заповедник» отмечен на конкурсе «Точка.рф», есть номинации на кино- и анимационных фестивалях. В этом году планируется открыть вторую такую школу — в Печорах.