Экономика

Самые распространенные ошибки при заполнении декларации 3-НДФЛ назвали псковичам

Срок представления деклараций 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2022 году, истек. При этом данный срок не распространяется на налоговые вычеты, заявить которые можно в течение всего года. Главное – правильно заполнить декларацию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Специалисты УФНС России по региону выявили самые распространенные ошибки, которые допускают налогоплательщики при заполнении декларации по форме 3-НДФЛ, заявляя социальные налоговые вычеты:

включение всех расходов, произведённых в разных периодах, в одну декларацию. Например, лечение было оплачено в 2021 и 2022 году, а все расходы отражены в налоговой декларации за 2022 год. В указанном случае физическому лицу необходимо представить две налоговые декларации - за 2021 и 2022 годы - и отразить расходы за соответствующие периоды;

отсутствие справки об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы, при этом представлены копии договоров на оказание медицинских услуг и кассовые чеки. Основным документом при несении расходов на лечение является справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы, которая удостоверяет факт получения медицинской услуги и ее оплаты. Если справка не представлена, то социальный налоговый вычет на лечение не представляется;

справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы заполняется медицинскими организациями с нарушением инструкции по учету, хранению и заполнению справки.

Инструкция утверждена приказом Минздрава России и МНС России от 25 июля 2001 года №289/БГ-3-04/256. Так, в справке может быть указан период, при этом полная дата оплаты (или перечень полных дат) отсутствует.