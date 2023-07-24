Экономика

Ставки по вкладам в рублях вновь начали расти в России

Рублевый депозит остается для населения основным сберегательным инструментом, который гарантирует высокую доходность при минимальном риске. По оценке аналитиков ВТБ, ставки по валютным депозитам по-прежнему будут держаться на минимальном уровне, банк прогнозирует дальнейшую дедолларизацию накоплений населения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

В банке предположили, что тенденция будет усиливаться по мере роста ставок по рублевым сберегательным инструментам, а также продуктам в дружественной валюте – прежде всего, юанях.

В настоящее время средняя ставка в ТОП-10 банках находится на уровне 7,67%, но в ближайший месяц она, скорее всего, увеличится на 0,6-0,7 пп и приблизится к 8,5%. При этом основной интерес клиентов будет смещаться в сторону более долгосрочных инструментов, по которым банки предлагают наиболее интересные ставки, считают в ВТБ.

В банке сообщили, что доходность по всей линейке вкладов в рублях для розничных клиентов ВТБ будет увеличена с сегодняшнего дня, максимально возможная доходность составит 10% годовых. Обычно доходность депозитов зависит от суммы и срока, максимальные значения можно получить при размещении средств на три года, выбрав капитализацию процентов или опцию выплаты процентов в конце срока.

Ранее эксперты ВТБ давали оценку роста рынка привлеченных средств на счетах и депозитах физлиц российских банков в 2023 году. По прогнозам банка, он вырастет на 7,8% и составит около 39,5 трлн рублей. Сам банк традиционно планирует расти быстрее рынка.