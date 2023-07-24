Экономика

Возможность оплачивать налоги на Госуслугах появилась у россиян

На Госуслугах появилась возможность получать и оплачивать налоговые уведомления. Об этом в четверг, 27 июля, сообщили в Минцифры РФ.

«Больше не нужно ждать бумажные письма, ходить на почту или в отделения ФНС», – отметили в Telegram-канале министерства.

Россияне таким образом могут оплатить налог на имущество, земельный и транспортный налоги, а также НДФЛ, уточняет FlashNord.

Как отмечается, новый сервис работает только для физических лиц. Чтобы его подключить, необходимо отправить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений. В Минцифры напомнили, что уведомления приходят каждый год не позднее чем за 30 дней до 1 декабря — крайнего срока уплаты налогов.