ВТБ: Рынок привлеченных средств в России превысил 40 трлн рублей

По итогам 7 месяцев 2023 года рынок привлеченных средств в России превысил 40 трлн рублей, увеличившись с начала года на 10%. Улучшение доходности по депозитным продуктам после решения регулятора обеспечит рост рынка на 15% по итогам года. Такой прогноз в интервью телеканалу «Россия 24» озвучил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
По его словам, основным сберегательным инструментом, гарантирующим стабильность и высокую доходность для населения, остается рублевый депозит. С начала года портфель рублевых сбережений физических лиц в ВТБ вырос более чем на 400 млрд рублей и превысил 5 трлн рублей. Во втором полугодии ВТБ рассчитывает на сохранение этой тенденции, прогнозируя дополнительный прирост портфеля минимум в 500 млрд рублей.
Одновременно продолжит снижаться объем валютных депозитов, ставки по которым зафиксировались на «околонулевом» уровне, а доля доллара и евро в портфеле сбережений россиян будет замещаться юанем. Сегодня он вызывает наибольший интерес у вкладчиков среди иностранных валют. На сегодняшний день клиенты ВТБ открыли около 16,3 тысячи депозитов в китайской валюте на 8 млрд юаней. В результате общий портфель вкладов в китайской валюте составил 11,3 млрд юаней, увеличившись более чем в 1,6 раза с начала года.
По прогнозам ВТБ, доля китайских юаней на валютном рынке вырастет до 26% к концу года, увеличившись за год более чем вдвое, и продолжит рост в дальнейшем.