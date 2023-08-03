Экономика

Новое кафе «Альма» в Финском парке: Гельдт, трдельники и открыточные виды

У Гельдтовой бани открылось новое кафе с трдельниками, чуррос и бельгийскими вафлями. Имя ему дала женщина, жившая в городе чуть больше ста лет назад. Журналисты познакомились с меню, разглядели детали интерьера, узнали отзывы первых посетителей и выяснили, как скоро откроется ресторан в основном здании.

«В Финском парке открылось новое кафе. Тут трдельники делают, вафли пекут. Нам понравилось», - такое сообщение несколько дней назад отправила в рабочий чат ведущая программы «Дело вкуса» на «ПЛН FM» Анна Машкова. А уж она разбирается! Раз эксперт выставила высокую оценку, значит, решено - идем увидеть все своими глазами.

Кафе на берегу Псковы носит не просто название - имя. Альма - так звали жену Карла Ивановича Гельдта, владельца знаменитого банного комплекса. Кафе «Альма» стало первым объектом, открытым на его территории после масштабной реставрации.

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С латыни «Alma» можно перевести как «питающая» или «кормилица». В некоторых европейских языках за этим словом закрепились значения «душа», «сердцевина», «суть». Открытое кафе день за днем становится настоящей душой Финского парка и всей набережной Псковы. Тем более, что их реконструкцию несколько лет назад проводила та же группа компаний. Поэтому территорию у Гельдтовой бани бесшовно вписывают в общее пространство парка.

На месте, где сейчас стоит кафе, находилась советская канализационно-насосная станция. Каким бы странным это не казалось, но КНСка тоже находится под защитой государства. Предметом охраны являются ее очертания. Поэтому, когда современную коммунальную инфраструктуру убрали под землю, домик выстроили заново, но уже для других целей.

Как и было обещано, кафе стало подарком Пскову на его день рождения. Точка общепита открылась в Дни города. Первый чек пробили 22 июля в 18:00. С самого утра и несколько дней до этого, пока заносили оборудование и расставляли столы, гости и жители города с нетерпением ждали возможности удовлетворить свое любопытство и утолить голод. И не напрасно!

В «Альме» есть настоящий эксклюзив - трдельник. Десерт родом из Чехии больше в Пскове попробовать негде. На деревянной палке-трдло в специальной печи запекают тесто. Наблюдать за процессом на открытой кухне можно прямо из зала.

Подают с белым или темным шоколадом. В перспективе среди начинок появятся взбитые сливки и мороженое. Еще одна необычная позиция в меню - корндоги с сосиской или с сыром, это уже привет от корейского стрит-фуда. Чуррос - выпечку из заварного теста - подсмотрели в Испании. Первым посетителям предлагали продегустировать чуррос, чтобы понять, понравится ли такое гостям и жителям Пскова. И они дружно проголосовали - оставить! Огромной популярностью пользуются картофельные вафли с пармезаном, которые подают с мясом или кукурузой, и творожные вафли с конфитюром. Все это готовят на месте.

В момент нашего визита в кафе на витрине, помимо разнообразных десертов, ждали холодный суп гаспачо, домашние салаты оливье, сельдь под шубой и крабовый, нарезка сезонных фруктов (арбуз, дыня, черешня), пирожки с мясом и с капустой, мини-пиццы. И конечно, хит ресторана отеля «Покровский» и ресто-бара «Моя история», любимое многими пирожное - булочка шу. «Альмой» занимается та же команда под руководством Ирины Кухи. Зная, какое признание горожан и какие высокие оценки гостей получают уже знакомые заведения, можно не сомневаться, что планка нового кафе будет держаться на том же уровне.

Совсем скоро закуски и десерты станут привозить не из «Покровского», а готовить по-соседству. Реставрация в основном здании завершается.

Как уже рассказывала Псковская Лента Новостей, оно получит две функции, как это было при Гельдтах. Баня с печью от мастеров федерального уровня, бассейном, отдельными кабинетами займет крыло со стороны пешеходного моста. Во второй половине, что ближе к Троицкому собору и «Альме», разместится ресторан с домашней кухней. Если ничто не помешает сохранить набранный темп работ, псковичи смогут здесь встретить Новый год.

Внутренние интерьеры в «Альме» соответствуют историческому центру древнего города. Фактура стен повторяет кладку крепости, светильники стеклянные и под камень, деревянные столы уже вызвали массу вопросов, о том, где их заказывали - привезли из столицы. Сидеть за таким столиком внутри настоящее удовольствие, вместо боковых стен - панорамные окна с видом на Кремль и прочие псковские красоты.

Есть столики на террасе. Собственно, любая скамейка в парке готова стать посадочным местом для вышедших из «Альмы» со стаканчиком кофе.

Кафе не просто новое - оно тут единственное. И очень нужное. Где еще перекусить гуляющим? Негде было до 22 июля. А теперь появилось место, где можно подкрепиться во время прогулки.

Туристов среди посетителей можно узнать сразу по путеводителю в руках. Петербуржцы Алексей и Марина только что приехали, успели сходить только в Кремль и отправились на прогулку. В «Альме» взяли домашний лимонад и мини-эклер для дочки Киры.

А псковичка Светлана живет недалеко. Об открытии кафе узнала от подруги, сарафанное радио - лучшая реклама для новой точки. Светлана пришла уже во второй раз. Судя по отзыву, не в последний.

«Для закусочной уровень очень высокий. Пожалуй, самый высший уровень из того, что есть в Пскове, - считает Светлана. - Видно, что оборудование нетипичтное для города, я уже попробовала корндог. Часто бываю в «Моей истории», теперь буду заходить сюда».

С открытием «Альмы» псковичи получили новое любимое место. Нет сомнений, что оно на долгие годы обретет популярность, а то и культовый статус. Еще лет через сто градозащитники будут трепетно охранять точку общепита, знакомую нескольким поколениям. Начало уже положено.

Юлия Магера

Фото Вадима Боченкова