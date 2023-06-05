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Общество

Гельдтова баня: скоро открытие

06.06.2023 10:22|Псков

В июле на территории Гельдтовой бани запланировано открытие первого объекта. В небольшом домике рядом с основным зданием разместится кофейня. К этому момента территория вокруг будет благоустроена и станет частью общего пространства на берегу Псковы. В основном здании чуть позже откроется ресторан и, собственно, баня. Инвесторы проекта провели для Псковской Ленты Новостей эксклюзивную экскурсию по объекту, показали, на какой стадии находится стройка сейчас, и рассказали о грядущем обновлении любимого псковичами комплекса.

 

Домик на пригорке

Уже этим летом состоится давно ожидаемое в Пскове событие. К завершению движется реставрация Гельдтовой бани. Возвращением псковичам любимой локации занимаются бизнес-структуры семьи Кухи, выкупившей объект после того, как в 2015 году пожнадзор закрыл баню из-за ее несоответствия требованиям безопасности по причине крайней ветхости и откровенной угрозы для посетителей. Место, «намытое» поколениями горожан, в полной мере вернет свою историческую функцию. Это не только привычная баня, но и общепит. О его существовании еще до революции под одной крышей с парной Псковская Лента Новостей рассказывала минувшей зимой, когда подробно освещала историю прославленной «гельдтухи».

Гельдтов пар: какой откроется легендарная баня на берегу Псковы после реставрации? ЛОНГРИД

В главном здании будут соседствовать (но жить отдельной жизнью, входы в разные части комплекса будут обособлены) баня на 40 мест и ресторан на 80 гостей. Прежде чем они откроются, свои двери распахнет кофейня, обустроенная во флигеле. Ожидается, что это произойдет уже в июле.

Флигель отстроен на месте советской канализационно-насосной станции. Современное оборудование отдельного помещения не требует, оно спрятано под землю. Однако домик КНС, как бы странно это не звучало, находится под охраной государства как часть общего комплекса. В отличие от бани, ценен он не сам по себе, а только занятым в пространстве объемом. Его форма - часть ландшафта, сложившегося рядом с Кремлем. Поэтому домик был отстроен заново в тех же пропорциях, что согласовано с научно-методическим и экспертным советом при областном комитете по охране памятников.

В меню новой кофейни ожидаются горячие и прохладительные напитки, сытная и сладкая выпечка. Теперь вместо глухих стен - панорамное остекление для лучшего обзора достопримечательностей в самом центре города. Места для посетителей будут обустроены не только внутри, но и снаружи. Недавно инвестор получил разрешение на благоустройство прилегающей территории. Работа в этом направлении уже началась. На пригорке, где возвышается домик, появилась гранитная лестница. На склонах уложено основание будущего амфитеатра, его покроют деревянные сиденья. Такие же опояшут ствол раскидистого клена.

 

Деревья бережно сохранили во время масштабных земляных работ. Теперь каждое из них электрифицировано, и будет украшено светящимися гирляндами, повторяя созданную в Финском парке атмосферу. В 2015 году реконструкцией парка и созданием новой набережной Псковы занималась та же группа компаний, что теперь восстанавливает Гельдтову баню. Так что территория у бани гармонично впишется в общее пространство. Никакого забора вокруг комплекса после завершения реставрации не будет. Сейчас стройплощадку, как положено, огораживает профлист. Когда его уберут, широкой публике представят благоустроенную территорию, открытую для прогулок 24 часа в сутки. Небольшое декоративное ограждение появится только между общественной прогулочной дорожкой и баней, потому что она стоит ярусом ниже, заборчик нужен для безопасности гуляющих, в том числе детей. А еще ниже территории бани уже течет Пскова. Вдоль комплекса появится новая деревянная набережная с местами для отдыха.

Отдых для каждого

Работы на объекте движутся быстрыми темпами. Практически, каждый день можно фиксировать изменения. Однако так было не всегда. Несколько лет видимого движения на объекте не было, требовалось согласование проекта в различных инстанциях, от охраны памятников до рыбохраны. После начала реставрации стройка периодически вставала все из-за той же бюрократической волокиты. Однако сейчас эти проблемы в прошлом.

«Отдельная благодарность нашему губернатору Михаилу Юрьевичу Ведерникову. Без его действенной помощи мы были бы на начальном этапе, - уверен Георгий Кухи. - Когда он начал заниматься этим объектом, все быстро решилось. Его участие - гарантия появления в регионе подобных объектов».

Теперь реставрация выходит на финальную стадию. Вскоре начнется чистовая отделка фасадов. Сейчас мало что указывает на тот факт, что стены едва ли не пришлось перебирать по кирпичику.

Полтора столетия назад здание было построено по распространенной на тот момент технологии - с дымоходами внутри стен, которые отапливали обширные помещения. В руках строителей XXI века конструкция начала рассыпаться. Пришлось отыскать все дымоходы, то есть полые внутри стены, чтобы укрепить здание. Практически заново были выстроены арочные своды Монье - визитная карточка бани.

На плачевное состояние постройки повлияло не только время.

«В последние годы работы у бани были арендаторы, но никто сюда не вкладывался, все делалось по временному варианту. Здания как такового уже не было, на 99% оно являлось аварийным, - рассказывает Роман Кухи, в каком виде его компании достался объект. - Много сложностей возникло с современным приспособлением, критически устарели теплопроводность, пожарное и санитарное состояние. Уверены, что после завершения работ сюда приятно будет приходить. У нас задача, привести здание в порядок и работать долгие годы».

Можно сказать, что это миссия - приводить в порядок «заброшки», имевшие до этого ценность разве что на бумаге. Так было со строительством отеля «Покровский». Сегодня это один из лучших гостиничных комплексов региона, украшение не только Покровского угла, но и всего Пскова, а управляющая им Ирина Кухи - лауреат премии «Гостеприимство», полученной за вклад в развитие индустрии.

Пока на Гельдтовой бане рабочие заняты своим делом, команда «Покровского» трудится над тем, чтобы вдохнуть в исторические стены новую жизнь.

Над сохранением аутентичности локации и ее стиля поработали специалисты дизайн-бюро из Санкт-Петербурга. В интерьере можно будет увидеть фрески, отсылающие ко временам строительства бани, балки, каменную кладку.

 

Ресторан разместится в крыле со стороны Кремля. Над меню сейчас работают шеф-повар и су-шефы «Покровского» и ресто-бара «Моя история» в сотрудничестве с коллегами из обеих столиц. Основа концепции - вкусно по-домашнему. Блюда знакомые и понятные каждому, любимые вкусы детства. Их распробуют нынешние взрослые, а для современных детей в ресторане будет обустроен собственный уголок. Если работа пойдет в набранном темпе, посетить его псковичи смогут уже в конце лета — начале осени.

Альфа и омега комплекса - баня. Ее сердце - печь. Пар она будет давать на газу. Именно от печи будет зависеть дата открытия. Договор с газовиками на присоединение уже заключен, подачу голубого топлива на объект ожидают с недели на неделю. Не так просто дело обстоит со строительством печи. Для ее создания привлечены профессионалы всероссийского уровня - дорогие специалисты, очередь к которым расписана на месяцы вперед. Гельдтова баня уже стоит в этой очереди.

 

Когда появится печь, вокруг нее врастет все остальное - парная, душевые, купель с холодной водой, массажный кабинет. На втором этаже - комнаты отдыха для компаний. В банном баре можно будет заказать закуски из ресторана. Простыни, тапочки, полотенца, мыло, гели, веники - все уже будет ждать гостей на месте.

Место, где находится комплекс, располагает к проведению городских событий. Тем более, что опыт такой уже есть. Псковичи знают и любят фестивали классической музыки «Лавандовая ночь» и «Золото Вены» в «Покровском», детские праздники (шоу мыльных пузырей, вечеринка «Гусь-Обнимусь», литературные чтения, конкурсы детского рисунка и десятки других») в ТРК «Fjord Plaza». Новая локация тоже обещает много удивительного.

Так что в обновленной Гельдтовой бане каждый найдет для себя способ отдохнуть наилучшим образом. Комплекс снова станет центром притяжения для жителей города и его гостей. Его новая жизнь только начинается.

Юлия Магера

Фото Вадима Боченкова

Рендеры дизайн-проекта предоставлены инвестором

Теги: #городская среда #общепит
Источник: Псковская Лента Новостей
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