Экономика

Минпромторг не поддержал законопроект «о честной цене»

Минпромторг сформировал негативную позицию относительно законопроекта о так называемой «честной цене». Речь идет о поправках в закон «О защите прав потребителей». Проект требует от торговли указывать на ценнике стоимость продукции за округленную единицу веса или объема — 1л или 1 кг.

Проект должен защитить покупателей от производителей, которые сокращают упаковку, но не меняют стоимость товара. Документ подготовил и в начале июня внес в Госдуму вице-спикер ГД Борис Чернышев.

Министерство промышленности и торговли раскритиковало документ, сказано в его письме в Государственно-правовое управление (ГПУ) президента. Фактически предлагаемое регулирование возлагает на розницу обязанность производить расчеты стоимости 1 кг или 1 л продукции, выкладка товаров и подготовка ценников подорожают, сказано в нем. Процесс должен быть автоматизирован, а значит возникнут новые издержки — на модернизацию учетных систем, это также заложат в конечную стоимость товаров, уточняют «Известия».

Плюс к этому, в ассортименте магазинов есть продукция, цена которой за 1 кг или 1 л не нужна потребителю, напомнил Минпромторг. Например, это кофе, чай, конфеты, жевательная резинка, чипсы и другое. Это усложнит восприятие стоимости таких товаров, предполагает регулятор. Это также следует учитывать, уверены в министерстве. Законопроект же не делает исключение для отдельных категорий товаров.

В итоге новая обязанность продавцов усложнит бизнес-процессы и, как следствие, спровоцирует рост цен на потребительском рынке: компании «будут перекладывать возникшие издержки на потребителей», сказано в документе министерства.

«На основании вышеизложенного Минпромторг не поддерживает законопроект», отмечено в письме ведомства. Вместе с тем Минпромторг предлагает ввести единый стандарт фасовки с для того, чтобы покупателям было легче сравнить цены на аналогичные товары разного объема или веса.