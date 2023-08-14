Экономика

Доходы почти на 1,5 млрд рублей зарегистрировали самозанятые в Псковской области

Более 26 тысяч псковичей стали самозанятыми с момента введения данного налогового режима на территории региона. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) был введен на территории Псковской области 1 июля 2020 года. Основанием послужил региональный закон, принятый 8 мая 2020 года.

На начало августа 2023 года в качестве плательщиков НПД (или самозанятых) в налоговых органах региона зарегистрировались 26 тысяч 76 налогоплательщиков.

С начала года самозанятые региона зарегистрировали доходы более чем на 1 миллиард 417 миллионов рублей. При этом сумма исчисленного налога составила более 70 миллионов рублей.

Применение НПД позволяет законно осуществлять предпринимательскую деятельность при льготных ставках (4% - с доходов, полученных от физических лиц и 6% - с доходов, полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

В ведомстве напомнили преимущества применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»:

доходы, полученные в рамках спецрежима, не облагаются НДФЛ;

индивидуальные предприниматели не платят НДС (исключение – «ввозной» НДС, в том числе при завершении действия процедуры свободной таможенной зоны на территории ОЭЗ в Калининградской области);

не нужно сдавать отчетность;

не нужно применять контрольно-кассовую технику;

предоставлено право уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в добровольном порядке.

«Все эти преимущества позволяют легально вести бизнес и получать дополнительный доход без рисков», - уточнили в ведомстве.

Более подробную информацию о специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход», в том числе, ответы на часто задаваемые вопросы, а также пошаговую инструкцию по регистрации, можно найти на официальном сайте ФНС России по ссылке.