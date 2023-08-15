Экономика

Уборку раннего картофеля ведут в псковской агрофирме «Победа»

Картофелеводы агрофирмы «Победа» ведут уборку раннего картофеля. В торговые сети отгружены первые 140 тонн молодого картофеля сорта «Бриз». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

В ходе рабочей поездки глава Псковского района Наталья Федорова посетила ЗАО «Агрофирма "Победа"». Руководитель хозяйства Виктор Гречин подробно рассказал, чем сегодня живет «Победа».

Земледельцы продолжают работу по заготовке кормов к предстоящей зимовке крупного рогатого скота, поголовье которого составляет 1,5 тысячи. Половина необходимого объёма травянистых кормов уже заготовлена. В хранилища заложено более 5 тысяч тонн силосной массы, 5,5 тысячи тонн сенажа, около 300 тонн сена.

Механизированный отряд, одним из первых в районе, приступил к уборке зерновых культур. Сжато 150 гектаров озимой пшеницы. В закрома засыпано 544 тонны фуражного зерна. Урожайность составляет 36,3 центнера с 1 гектара.

На предприятии есть внутренняя программа, направленная на то, чтобы через улучшение состояния рабочих мест работников повлиять на улучшение производства в целом. Раз в месяц комиссия по «Культуропроизводству» посещает разные подразделения и оценивает рабочие места. Благодаря тому, что руководители посещают не свои подразделения, идет более плотное взаимодействие, это дает понимание работы всего предприятия, внесение интересных предложений по модернизации, объективный анализ недочетов, отметили в администрации.

Генеральный директор Виктор Гречин показал:

Склад хранения картофеля. Здесь будет храниться порядка 2000 тонн картофеля в деревянных контейнерах. В данный момент делается вентиляция в помещении, чтобы картофель лучше хранился.

Оборудование для сухой линии очистки картофеля, где происходит фасовка по 5 и 25 кг для удобства покупателей.

Хорошие показатели у овощеводов тепличного овощного комбината. Сбор огурцов, по сравнению с прошлым годом, вырос в два раза. Сейчас продолжается сбор томатов. Всего с начала года на прилавки магазинов отгружено более 1,2 тысячи тонн овощей и зелени.

В молочном животноводстве наблюдается положительная динамика. Произведено 3,8 тысячи тонн молока. Это на 400 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Реализовано на убой 142 тонны мяса в живом весе.