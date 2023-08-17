Экономика

Не показалось: почему растут цены и их не остановить

Покупки в магазинах становятся все интереснее. Никогда не знаешь, насколько вырастет стоимость килограмма картофеля или пакета молока. То же самое и с другими товарами и услугами. К сожалению, рубль, несмотря на все усилия, о которых нам рассказывают, никак не хочет укрепиться. И цены медленно, но верно ползут вверх. В том, насколько они выросли, на чем экономят псковичи, и какие прогнозы дают эксперты, разбирался обозреватель Псковской Ленты Новостей.

«Рост цен сложно не заметить»

«Рост цен вижу, когда хожу в магазин: денег на необходимые продукты и товары уходит больше, а в корзине товаров становится меньше. С бензином то же самое. Раньше я заправлялась один раз в полторы недели, а сейчас - два раза в неделю, и дай Бог, чтоб этого хватило», - рассказала Ольга, заместитель руководителя одной из псковских компаний.

По мнению псковички, особенно выросли цены на рыбу и морепродукты. «Непонятно, почему это происходит: ту же форель разводят здесь. Но на стоимость ее это не влияет: рыба - золотая, икра - золотая!» - отмечает Ольга. В итоге, чтобы не отказывать себе в покупке любимых продуктов, приходиться экономить на одежде: «Не сказала бы, что вообще перестала покупать одежду, но, если раньше стремилась приобретать известные бренды, сейчас согласна на торговые марки попроще».

«Очень выросли цены на кофе. Я как кофеман это заметила. Правда, рост начался ещё полтора года назад, - говорит Наталья, самозанятая. - Стала покупать кофе и чай на маркетплейсах. Это в целом мой способ экономии: сравнивать цены в физических и онлайн-магазинах и покупать там, где дешевле. Вот, кстати, свежий пример. Впервые за два года решила купить себе новую сумку. Начала с псковских магазинов, поняла, что цены очень выросли, пошла на Вайлдберриз».

Но Наталья уверена, что рост цен еще впереди: «Я, скорее, сейчас нахожусь в его ожидании, то есть я предполагаю, что он начнется в связи с резким скачком доллара. Как я буду с ним бороться? Повышу цены на свои услуги. Если что-то из собственных расходов придется урезать, то, наверное, сферу развлечений буду урезать».

«Рост цен сложно не заметить, потому что он постоянный», - отмечает фотограф из Пскова Александр. По его словам, особенно выросли цены на бытовую и цифровую технику. «Обратного процесса практически не замечаю. Если что-то и дешевеет, то это, скорее всего, из-за акции, и через неделю ценник возвращается обратно, а потом этот товар снова дорожает. Экономить приходится на новых вещах. Технику приобретаю в основном не в магазинах, а на площадках вроде Авито», - рассказал он.

Впрочем, рост цен замечают не все псковичи. Некоторые семьи стараются грамотно распределять бюджет, и негативные изменения остро не ощущают. «В нашей семье четверо человек, бюджет общий, структура покупок в продуктовых магазинах в течение года практически не меняется. Конечно, летом в графе трат появляется мороженое, а зимой мандарины, но, думаю, расходы вполне сопоставимы. Какого-то взрывного роста цен именно в этом году я не заметила», - рассказывает псковичка Елена.

По ее словам, как в январе-феврале семья тратила около 35 тыс. рублей в месяц на еду, так и сейчас укладывается в сумму до 40 тыс. рублей. «Это подтверждают выписки с банковских карт. Ощутимый рост цен был в марте прошлого года. Тогда - да, по моей оценке, расходы на еду в нашей семье выросли чуть ли не вполовину. При этом официальная инфляция в марте 2022 года в годовом выражении достигала 16,7%», - пояснила женщина.

Что касается трат на одежду, Елена отмечает, что «за последний год большой разницы не почувствовала»: «Как покупала я сыну рубашки за 800 руб. по акции и на распродаже, так и покупаю. Прошлым летом мужу купили бюджетный костюм на «Славянке» за 7 тыс. руб., а в этом августе там же купили костюм сыну-подростку за 5 тыс. руб. Формально даже дешевле. Но, конечно, все дело в том, что модели разные, и ткань разная».

Незначительный рост цен фиксирует и Росстат. По данным ведомства, рост цен на потребительском рынке Псковской области за июль этого года составил 0,4%. Хотя по ряду товаров и услуг цены выросли заметно. Так, в июле 2023 года на 1,3% выросли цены на бензин АИ-95 и АИ-95, и быстрыми темпами росли цены на дизельное топливо. По сравнению с декабрем 2022 года оно подорожало на 5,6%. Также в наибольшей степени выросли цены на непродовольственные товары - на 0,9%. Стоимость услуг, напротив, снизилась на 0,1%.

Из продовольственных товаров заметно подорожали овощи и фрукты: картофель - на 14,2%, свекла столовая - на 13,8%, бананы - на 13,3%, яблоки - на 10,6%, капуста - на 8,9%. Однако некоторые овощи подешевели: стоимость огурцов снизилась на 17,7%, лука - на 13,4%. Морковь стала дешевле на 6,9%.

Также снизились цены на полет в салоне эконом-класса самолета - на 33,8% и поездки на Черноморское побережье и в Крым - на 9,4%. Но зато другие направления отдыха заметно выросли в цене.

Как сообщает РБК со ссылкой на Росстат, в целом за прошедший год потребительские цены в России выросли на 11,94%. В 2023 году Министерство экономического развития прогнозировало существенное замедление инфляции. В прогнозе социально-экономического развития на текущий год говорится, что по его итогам ожидается инфляция на уровне 5,3%. В 2024-2025 годах предполагается, что темпы роста цен будут на уровне 4%.

«Плохо пытаемся»

Псковские эксперты в области экономики не столь оптимистично смотрят в будущее. «Даже по скромным оценкам официальной статистики, то есть данным Росстата, результаты лета не радуют. Растут не только цены, но и темпы роста цен, что гораздо хуже. Если в июне рост расходов год к году был зафиксирован на уровне 3,25%, то к июлю он уже составил 4,3% в годовом выражении», - отмечает экономический эксперт, автор программы «В рубель» на радио ПЛН FM Алексей Овчинников.

По его словам, из продовольствия ощутимее всего дорожает мясо. «Особенно всех впечатлил темп роста цен на куриное мясо. Впечатлил до такой степени, что некоторые производители стали заменять куриное мясо в своих колбасах свиным, хотя всю жизнь было наоборот. Теперь так выгоднее», - говорит он.

Алексей Овчинников напоминает, что в Минпромторге считают проблему с ростом цен на продовольствие преувеличенной и никаких предпосылок для дальнейшего удорожания продуктов не видят. Более того, с учетом сезонных факторов и окончания периода отпусков, в ведомстве еще и ждут к осени некоторого снижения цен. «Такая позиция, мягко говоря, плохо бьется с прогнозами аграриев, которые эту продукцию производят. Большинство из них предупреждают о дальнейшем росте цен как раз в осенний период. Потому что подорожало и продолжает дорожать практически все: ГСМ, запчасти, сырье, корма, упаковка и так далее, и тому подобное, список практически бесконечный», - говорит он.

Но ключевая причина, по мнению эксперта, безусловно, кроется в резко ослабевшем рубле.

«Главная причина падения - превышение импорта над экспортом. И в ней же кроется ответ, почему цены растут, если мы признали доллар и евро «токсичными» и, вроде как, пытаемся изо всех сил уйти в импортозамещение. Плохо пытаемся, потому что импортируем по-прежнему очень много. И именно дорогой импорт раскручивает нашу инфляцию. По расчетам ЦБ, девальвация рубля прибавит вплоть до 3% к годовой инфляции. Независимые эксперты уверены, что регулятор скромничает, и раскрутится инфляция гораздо больше»,- уверен Алексей Овчинников.

«Декларируемая инфляция и реальная серьезно отличаются, и нет адекватных органов, которые могли бы четко показывать реальный уровень инфляции», - считает президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов.

По его словам, кто-то высчитывает инфляцию на основную корзину продуктов питания, кто-то - на отдельные товары. Но, глядя на полки магазинов и на те цены, которые ежедневно повышаются, такая информация не внушает доверия.

«Реальную инфляцию можно посчитать арифметическим способом, посмотрев, насколько изменилась покупательная способность рубля по отношению к любой иностранной валюте. К сожалению, рубль за истекшее полугодие стал одной из самых нестабильных валют наравне с турецкой лирой. Поэтому остается только пожелать Центробанку и правительству разумного подхода к регулированию цен и поддержанию стабильности нашей платежной единицы. Пока это ему не удается», - говорит он.

Президент ТПП отмечает, что это не только его мнение - «это мнение бизнеса, который вынужден для того, чтобы выплачивать заработную плату своим сотрудникам и закупать необходимые для производства и оказания услуг товары, ежедневно сталкивать с этими инфляционными процессами». «Регуляторная функция Центробанка явно запаздывает, - отмечает Владимир Зубов. - Хотелось бы большей предсказуемости и определенности».

«Мы не можем "импортозаместить" все»

«Потребительские цены действительно растут, потому что дорожает все, начиная с энергоносителей, логистики, заканчивая повышением тарифов на коммунальные услуги и увеличения МРОТ», - отмечает директор гипермаркета «Империал», активный участник общественно-политической жизни региона Николай Рассадин.

По его словам, за полгода рост цен на продовольственные товары по некоторым позициям достигает 50-60%, и «это неприятная тенденция». Так, стоимость пельменей популярной марки весной этого года повысилась на 50%, чая - на 52%.

«Причина роста - ослабление рубля к евро и доллару. Нас пытаются убедить, что мы перешли на расчеты в национальных валютах. Но я общаюсь со многими предпринимателями, бизнес которых связан с внешнеэкономической деятельностью: все равно все отталкивается от доллара или от евро. Комплектующие стоят сумасшедших денег, и нет прямых поставок, логистика удлинилась, и от этого тоже стоимость конечного продукта, который лежит на полке, увеличивается», - поясняет Николай Рассадин.

По его словам, сегодня эту ситуацию вряд ли можно изменить: «Экономика поставлена в жесткие условия. Мы не можем одномоментно взять и «импортозаместить» все: механизмы, машины, оборудование, которое стоит у наших производителей. Некоторые люди спрашивают: «Мы же производим это у себя? Почему дорожает?» Не забывайте, что мы это производим на механизмах и оборудовании, которое было поставлено 10 лет назад, когда не было санкций. А оно требует обслуживания запчастями импортного производства, это сложно и дорого».

По словам эксперта, даже если мы можем выращивать свои помидоры и тем самым в сезон овощей и фруктов способствовать снижению цены на эту продукцию, с технологическим производством все сложнее. «Те же хлебозаводы работают на импортном оборудовании, и никто за рубли запчасти и комплектующие поставлять не станет», - говорит он.

По мнению Николая Рассадина, в ближайшие два-три года ситуация будет только усложняться, потому что у государства нет денег на развитие инфраструктурных проектов - надо выполнять свои обязательства перед населением: пенсии, различного рода пособия. Кроме того, добавились выплаты участникам СВО, а это очень затратная часть бюджета.

«Ситуация достаточно сложная, и дальше будет все сложнее и сложнее», - резюмирует Николай Рассадин.

Подводя итоги вышесказанному, можно предположить, что в ближайшее время мы будем тратить больше денег на жизненно необходимые продукты и услуги и экономить на вещах, входящих в категорию приятных, но не столь важных. Впрочем, наряду с пессимистичными сценариями развития событий высказываются и другие точки зрения — о том, что все трудности всегда временные, и поколению, пережившее дефолт и лихие 90-е очередные проблемы не настолько страшны и непреодолимы.

Светлана Синцова