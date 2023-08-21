Экономика

Почти 100% респондентов Псковской Ленты Новостей ощутили на себе рост цен

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей, а именно 90,99%, ощутили на себе рост цен. Это следует из опроса, в котором приняли участие 433 человека.

3,46% участников опроса отметили, что цены всегда росли, поэтому резких скачков не заметили. При этом голосующие уверены, что цены на еду приемлемые, а вот на электронику теперь приходится копить, других устраивает все, кроме цен на автомобили и недвижимость. Еще одни проголосовавшие отметили, что их доходы позволяют не обращать внимание на ценники. Процент проголосовавших в каждой группе составил 1,62.

Еще 0,46% внутри страны ни в чем себе не отказывают, но поездки за рубеж им позволить сложно. Соразмерный рост зарплаты и цен отметили 0,23%.

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