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Экономика

Объемы промышленного производства в Псковской области выросли на 7%

24.08.2023 14:57|ПсковКомментариев: 0

Объемы промышленного производства в январе-июле 2023 года выросли в Псковской области по сравнению с январем-июлем 2022 года на 7%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

При расчете индекса промышленного производства учитывается динамика выпуска продукции и оказания услуг в сырьевом секторе, обрабатывающих отраслях, тепло- и электроэнергетике, а также в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.

Наибольшее увеличение объемов производства к январю-июлю 2022 года продемонстрировали отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – на 54,4%. Также они выросли в обрабатывающих производствах - на 4,7% и добыче полезных ископаемых - на 0,5%.

Энергетический сектор тепло- и газоснабжения снизил объемы производства по сравнению с январем-июлем 2022 года на 2,6%.

В обрабатывающих производствах максимальные темпы прироста по сравнению с январем-июлем 2022 года наблюдались в отраслях, связанных с производством мебели – на 60,2%, химических веществ и химических продуктов – на 53,4%, прочих транспортных средств и оборудования – на 35,7%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 34,5%, текстильных изделий – на 30,8%.

Наибольшее снижение объемов выпуска зафиксировано в производстве машин и оборудования – на 24,1%, прочих готовых изделий – на 21,6%, прочей неметаллической минеральной продукции – на 15,5%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности в январе-июле 2023 года составил 107,6 млрд рублей. Доля продукции обрабатывающих производств занимает 86,9%.

Теги: #промышленность
Источник: Псковская Лента Новостей
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