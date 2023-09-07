Экономика

Больше всего в Псковской области готовы платить курьерам и программистам — аналитики

Самые высокие зарплаты в Псковской области сейчас предлагают программистам и курьерам, а самые низкие зарплаты в рейтинге востребованных специалистов региона сейчас у учителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга проанализировали более 3 250 актуальных вакансий, которые разместили местные работодатели за последний месяц, и выяснили, что сегодня медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях учителей в Псковской области составляет почти 46 000 рублей, при этом по России в среднем учителям предлагают порядка 40 000 рублей.

Средняя зарплата в вакансиях для поваров – 66 666 рублей, по России – 60 000 рублей. Зарплата в вакансиях для продавцов-консультантов в Псковской области – 53 000 рублей, по России – практически 52 000 рублей. Водителям в среднем предлагают в Псковской области – 97 700 рублей, по России – 103 500 рублей.

Самые высокие зарплаты в регионе сейчас предлагают программистам – порядка 138 000 рублей и курьерам - до 100 000 рублей. А самые низкие зарплаты в рейтинге востребованных специалистов региона сейчас у учителей (порядка 46 000 рублей).