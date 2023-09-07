Экономика

Псковским производителям указали на важность достоверного информирования об объеме и стоимости продукции

Рабочая встреча с региональными производителями, представителями торговых сетей, в которой приняли участие руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ирина Белоконь, руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко, председатель регионального Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов прошла под председательством прокурора области Андрея Мошкова 8 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

Во вступительном слове прокурор области отметил, что органами прокуратуры области во взаимодействии с органами государственной власти области и УФАС России по Псковской области осуществляется постоянный мониторинг динамики роста цен, особенно на социально значимые продукты питания, основной целью которого является своевременное пресечение нарушений в сфере ценообразования, введения в заблуждение покупателей с помощью манипуляций с уменьшением количества или объёма товара в привычной упаковке.

Как показала практика прокурорского надзора в иных субъектах РФ, отдельными производителями при фасовке продукции сокращается ее объем, количество, вес.

При этом цена не только не снижается, а в ряде случаев увеличивается, что вводит потребителей в заблуждение относительно реальной цены товара и что, как следствие, проводит к социальному недовольству и напряженности на потребительском рынке.

В ходе встречи обращено внимание производителей и продавцов на безусловное исполнение требований законодательства по достоверному информированию покупателей об объеме и стоимости продукции.

Помимо обсуждения вопросов ценообразования и соблюдения прав потребителей, председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Андрей Романов разъяснил вопросы оказания мер поддержки сельхозтоваропроизводителям.