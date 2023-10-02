Экономика

Единый налоговый счет станет темой вебинара в Псковской области

Онлайн-вебинар по теме: «Единый налоговый счет. Основные изменения в 2023 году. Порядок учета и распределения платежей. Порядок распоряжения положительным сальдо» пройдет 5 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Подключиться к онлайн-мероприятию можно по ссылке.

Сотрудники налогового органа расскажут об основных изменениях в статью 45 Налогового кодекса, которые вступили в силу с 1 октября о распределении платежей в ЕНС и о порядке распределения положительного сальдо путем зачета или возврата. Начало вебинара в 11.00.

10 октября пройдут открытые уроки по вопросам ЕНС при использовании сервиса на сайте ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» во всех обособленных подразделениях. С информацией о месте проведения уроков и телефонах для записи на уроки можно ознакомиться на сайте ФНС России. Начало открытых уроков в 11.00.

Налоговые органы Псковской области еженедельно проводят обучающие вебинары и семинары для налогоплательщиков. Ознакомиться с графиком мероприятий, а также узнать о месте проведения или получить ссылки для подключения можно здесь.