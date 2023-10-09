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Экономика

Бизнес в России зарегистрировать просто — управляющий Псковским отделением Сбера

11.10.2023 15:48|ПсковКомментариев: 0

Бизнес в России зарегистрировать просто, и в поселение годы предпринималось немало действий, чтобы снять все барьеры на пути начинающих предпринимателей. Об этом управляющий Псковским отделением Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Владимир Компаниец заявил в ходе круглого стола в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». 

«В России зарегистрировать бизнес просто. Последние несколько лет деятельность различных органов в России была направлена на то, чтобы снять барьер — это действия и со стороны государства, и со стороны коммерческих структур. И сейчас предпринята масса действий, которые облегчают регистрацию бизнеса, делают ее быстрой и удобной и подталкивают людей быть смелыми, делать этот шаг», - сказал Владимир Компаниец.

Он отметил, что сегодня зарегистрировать бизнес и открыть счет можно прямо из дома — при помощи сервиса РБиДОС (сервис по регистрации бизнеса и дистанционному открытию счёта).

Документы подаются в электронном виде с помощью мобильного приложения. Регистрация бизнеса занимает от 1 до 5 рабочих дней с момента подписания документов (в среднем 3 дня). Счёт будет открыт сразу после регистрации бизнеса в мобильном приложении одновременно с бизнесом.

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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