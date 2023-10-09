Экономика

Сервис Сбера существенно поможет развитию псковского бизнеса — Анна Кутузова

Сервис Сбера РБиДОС (сервис по регистрации бизнеса и дистанционному открытию счёта) существенно поможет развитию бизнеса в Псковской области. Такое мнение руководитель управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Анна Кутузова выразила в ходе круглого стола в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«У нас, действительно, не снижается количество юридических лиц, оно выдерживается по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То есть этот сервис будет существенной помощью для развития нашего бизнеса», - сказала Анна Кутузова.

По ее словам, на 1 октября на территории Псковской области было зарегистрировано 13 838 индивидуальных предпринимателей и порядка 10 936 юридических лиц — это общая статистика без малого и среднего предпринимательства.

Единый реестр малого и среднего предпринимательства обновляется ежемесячно 10 числа. По состоянию на 10 октября в реестре Псковской области было 19 876 налогоплательщиков, в том числе 7 166 юридических лиц и 12 710 индивидуальных предпринимателей.

Как отметил еще один участник круглого стола — управляющий Псковским отделением Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Владимир Компаниец — теперь бизнес зарегистрировать стало проще. Это можно сделать прямо из дома — при помощи сервиса РБиДОС (сервис по регистрации бизнеса и дистанционному открытию счёта).

Документы подаются в электронном виде с помощью мобильного приложения. Регистрация бизнеса занимает от 1 до 5 рабочих дней с момента подписания документов (в среднем 3 дня). Счёт будет открыт сразу после регистрации бизнеса в мобильном приложении одновременно с бизнесом.