Экономика

Проект об увеличении микрозайма для предпринимателей внесли в Госдуму

Заксобрание Краснодарского края внесло в Госдуму законопроект об увеличении предельного размера микрозаймов, выдаваемых предпринимателям микрофинансовыми организациями (МФО) и микрокредитными компаниями, до 7 миллионов рублей с 5 миллионов, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ увеличивает максимальный размер микрозаймов, выдаваемых микрофинансовыми организациями юрлицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) с 5 миллионов до 7 миллионов рублей, а выдаваемых микрокредитными компаниями самозанятым гражданам - с 500 тысяч до 1 миллиона рублей, пишет РИА Новости.

Соответствующие изменения вносятся в статью 12 закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Они подготовлены в связи с обращениями предпринимателей в адрес депутатов заксобрания и органов исполнительной Краснодарского края власти, а также органов местного самоуправления.

Принятие нового закона «позволит более эффективно создавать благоприятные условия для осуществления деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам», считают разработчики.