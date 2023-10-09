Экономика

Цены на верхнюю одежду осенью выросли более чем на 25%

С наступлением осени цены на верхнюю одежду закономерно выросли. В среднем рост составил 25,7% в сравнении с летними месяцами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили аналитики государственной системы маркировки «Честный знак».

По данным государственной системы маркировки, в сентябре 2023 года пальто в среднем приобретали за 9 754 рублей – стоимость выросла на 21,8% в сравнении со средней ценой за три летних месяца этого года. Тогда пальто в среднем приобретали за 8 006 рублей. Средняя стоимость плаща в сентябре выросла на 34,3% и составила 7 360 рублей (летом в среднем цена была на уровне 5 479 рублей). Стоимость куртки увеличилась на 37,1% (5 494 рубля в сентябре против 4 008 рублей летом). Меньше всего выросла цена на ветровки с наступлением осени: летом такой тип верхней одежды в среднем приобретали за 2 797 рублей, а в сентябре стоимость была на 9,7% дороже – 3 067 рублей.

Повышение цен – закономерная тенденция, связанная с наступлением сезона высокого спроса и выходом на рынок новых коллекций, сообщила руководитель товарной группы «Легпром» Центра развития перспективных технологий (оператор «Честного знака») Анна Петрушина.

Стоимость самого дорогого пальто, продажа которого зафиксирована в системе маркировки в 2023 году, составила 1,5 млн рублей. Самый дорогой проданный плащ в этом году стоил более 600 тысяч рублей, куртка – более 1,1 млн рублей, а ветровка – более 240 тысяч рублей.

«При этом, за 9 месяцев 2023 года объем производства и импорта плащей, пальто, ветровок и курток составил 47,3 миллиона единиц. Объем импорта преобладает над отечественным производством пальто (74% таких товаров приходится на импорт), ветровок (55%) и курток (67%). Но в части плащей ситуация иная, здесь 75% приходится на внутреннее производство и только 25% - на импорт», - отметила Анна Петрушина.

Если говорить о спросе на эти виды верхней одежды, то в 2023 году 72% всех продаж, зафиксированных в системе маркировки, пришлось на куртки, 14% на пальто, 10% на ветровки и только 4% на плащи.