Экономика

Андрей Михеев: Псковская область имеет богатый опыт в реализации программ сотрудничества

Председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев в режиме видео-конференц-связи представил Псковскую область в работе 18-й стратегической сессии-диалоге «Инструменты укрепления трансграничного сотрудничества регионов России и Беларуси» ежегодного 21-го общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Основная тема сессии — финансовые инструменты укрепления трансграничного сотрудничества регионов России и Белоруссии. Дальнейшие действия в развитие опыта приграничного и межрегионального сотрудничества, практическое использование имеющихся знаний и эффективных инструментов проектного финансирования способно вывести сплоченность регионов Республики Беларусь и Российской Федерации на новый уровень для достижения общих целей устойчивого развития Союзного государства.

Псковская область — один из самых опытных партнеров различных форматов приграничного и международного сотрудничества на протяжении последних двадцати лет: три этапа сотрудничества, 10 различных программ, около 100 проектов. Практически все проекты реализуют инфраструктурные элементы, в экономику региона привлечено шесть млрд рублей.

«Псковская область обладает многолетним опытом и дифференцированными компетенциями по вопросам разработки и реализации программ, готова стать экспертной площадкой и подключиться к обсуждению архитектуры и механизмов будущей пилотной программы с Республикой Беларусь и российскими регионами», — отметил Андрей Михеев.

В ходе работы Форума представители обоих государств при поддержке научного экспертного сообщества рассмотрят «дорожную карту» и нормативно-правовые аспекты запуска межгосударственной программы сотрудничества регионов «Россия — Беларусь».