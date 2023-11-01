Экономика

Николай Романов доложил Михаилу Ведерникову о стабилизации ситуации в молочной отрасли Псковской области

Ситуация в молочном животноводстве Псковской области стабилизировалась, по целому ряду основных показателей отрасли отмечается положительная динамика. Об этом губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову в среду, 1 ноября, на рабочей встрече доложил председатель областного комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Напомним, молочная отрасль Псковской области, как и в других регионов России, столкнулась с трудностями в спросе на сырое молоко. По поручению губернатора Михаила Ведерникова для поддержки производителей молока из регионального бюджета дополнительно было выделено 40 млн рублей субсидий. Кроме того, переработчиков поддержали финансово-кредитные организации, которые предоставили льготные займы.

«Сейчас ситуация выровнялась. Существующая серьезная задолженность по молоку практически исчезла. Очень важно, что этими решениями и мерами поддержки мы спасли Порховский молочный завод. Были встречи и с банками, и с собственниками. Сейчас все хорошо. Предприятие готово развиваться. Там планируют защищать инвестиционный проект по реконструкции завода на 1,8 млрд рублей», — рассказал Николай Романов.

Он также доложил о динамике основных показателей молочной отрасли. «До конца года ожидаем серьезную прибавку по молоку -10%. Объем производства составит не менее 219 тыс тонн молока. Впервые за пять лет Псковской области удалось переломить ситуацию по сокращению поголовья. Сейчас поголовье увеличено на 1 тысячу коров», — подчеркнул председатель комитета и добавил, что это во многом заслуга реализации индивидуальной программы социально-экономического развития региона, средства которой были направлены в том числе на приобретение племенного скота для новых ферм. В общей сложности за два года на эти цели выделили более 230 млн рублей.

Глава региона Михаил Ведерников поблагодарил специалистов за работу, которая позволила сгладить и помочь решить серьезные трудности, с которыми столкнулись специалисты молочной отрасли.