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Экономика

Доходы бюджета территориального ФОМС на 2024 год запланированы с прибавкой в миллиард рублей

02.11.2023 16:03|ПсковКомментариев: 0

Проект бюджета территориального ФОМС на предстоящие три года рассмотрит региональный парламент – законопроект поступил в Собрание и направлен председателем Александром Котовым в профильные комитеты, курирующие финансы и социальную политику. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Игорь Дитрих. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Согласно проекту запланированные на 2024 год доходы фонда составляют 10 млрд 969 млн 232,5 тысяч рублей. Год назад эта цифра была меньше на миллиард рублей – 9 млрд 839 млн 205,2 тысяч рублей.

«Рост доходов фонда составляет 11% от текущего года, - прокомментировал бюджетные параметры вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих. – Это очень хорошая прибавка, которая сложилась за счёт увеличения подушевого норматива финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования. Мы уверены, что дополнительные средства пойдут на улучшение качества и доступности медицинской помощи населению Псковской области».

Игорь Дитрих отметил успешную работу территориального ФОМС по сокращению количества пациентов, уезжающих на лечение за пределы региона. «Раньше на заседаниях комитета мы часто задавали руководителю ФОМС неудобные вопросы о направлении пациентов на лечение за пределы области. Хочу сказать, что в этом году сложилась устойчивая тенденция по уменьшению количества таких пациентов. Конечно, если больному не могут оказать высокотехнологичную медпомощь в регионе, его направляют в федеральные центры и другие клиники. Но лечение, которое мы можем проводить у себя, мы предоставляем пациентам на месте. Это значит, что средства остаются в области и идут в региональную систему здравоохранения», - обратил внимание на положительную динамику вице-спикер.

Добавим, что проект бюджета территориального ФОМС на 2024 год запланирован без дефицита – расходы равны доходам и составляют 10 млрд 969 млн 232,5 тысяч рублей.

Пресс-портрет
Дитрих Игорь Иванович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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